L’OM est la lutte avec le RC Lens pour la 2e place de Ligue 1 en cette fin de saison. Pour Valentin Rongier, ce serait un échec si Marseille finit 3e.

OM : Marseille à la lutte avec Lens jusqu'au bout pour la 2e place

Alors que le PSG semble en route libre pour décrocher son 11e titre de champion de France, l’OM et le RC Lens sont en course pour la deuxième place de Ligue 1. Un rang qui donne droit à une qualification directe pour la phase de poules de la Ligue des champions. A trois journées de la fin du championnat, c’est bien le Racing Club de Lens qui détient, pour l’instant, le deuxième ticket de la C1, en plus du Paris Saint-Germain. Le club nordiste à 2 points de plus que son homologue phocéen, qui pointe à la 3e place.

Au coude-à-coude, Lensois (45 points) et Marseillais (43 points) seront donc à la lutte jusqu’à la dernière journée de la saison. La première manche de cette bataille à distance commence ce week-end, avec le déplacement de l’OM à Lille, samedi (21h), en attendant celui du RC Lens à Lorient, dimanche (17h05). En cas de victoire, Valentin Rongier et ses coéquipiers passeraient provisoirement devant le RCL et mettraient ainsi un coup de pression sur Seko Fofana et autres Sang et Or.

Valentin Rongier, « la 3e place, c'est un échec si on regarde notre effectif et nos ambitions »

Lors des deux journées suivantes, l’OM recevra le Stade Brestois (le 27 mai), puis se déplacera à Ajaccio (le 3 juin). Quant au RC Lens, il affrontera d’abord l’AC Ajaccio, suivi de l’AJ Auxerre. Avant cette ces trois matchs décisifs, le milieu de terrain de l'équipe d'Igor Tudor a déclaré que ce serait une échec pour le club provençal de finir à la 3e place. Cette place est pourtant qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des champions.

« La 3e place, c'est un échec si on regarde notre effectif et nos ambitions. Quand je parle d'échec, c'est parce qu'on a tellement de qualités dans les effectifs », a-t-il précisé, avant de poursuivre : « L’objectif c'est de se qualifier directement pour la phase de groupes. C'est pour ça que je parlais d'échec. » Notons que l’OM n’a plus son destin entre les mains et doit compter sur un faux pas du RC Lens, pour espérer coiffer l'équipe de Franck Haise.