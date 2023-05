Intéressé par la renfort de Bernardo Silva lors du prochain mercato estival, le PSG devra compter avec l’intransigeance de l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, pour son joueur.

Dernièrement, le quotidien Le Parisien a révélé que le Paris Saint-Germain a érigé Bernardo Silva en priorité pour son recrutement estival, au même titre que le numéro neuf qu’il cherche pour donner davantage de libertés à Kylian Mbappé, qui tournerait autour de lui. Selon le journal régional, le Paris SG possède même plusieurs longueurs d’avance sur Barcelone, qui le suit de près également. « Le PSG dispose à priori de plus de liquidités que le Barça pour un transfert estimé à 80 millions d’euros », indique la source francilienne. Pour autant, l’affaire est encore très loin d’être dite pour le club de la capitale française.

Mercato PSG : Pep Guardiola prêt à tout Bernardo Silva

En effet, selon les informations relayées ce vendredi par le tabloïd britannique The Times,Pep Guardiola serait déterminé à tout mettre en oeuvre pour convaincre Bernardo Silva de rester à Manchester City la saison prochaine. Alors qu’aucun transfert n’a jamais été conclu entre le Paris SG et les Citizens depuis les arrivées du Qatar et des Émirats arabes à la tête des deux clubs européens, l’affaire Silva s’annonce déjà très compliquée pour le Champion de France en titre. D’ailleurs, Guardiola n’a pas tari d’éloges à l’endroit de l’ancien ailier de l’AS Monaco lors de sa conférence de presse d’avant la demi-finale retour de Champions League contre le Real Madrid.

« C’est l'un des meilleurs joueurs que j'ai entraînés dans ma vie. Il est spécial. Bernardo est un joueur tellement important dans ce type de matchs, il peut jouer au milieu de terrain, faux 9, il a récemment marqué beaucoup de buts. Tu peux lui demander de jouer à tel poste, il comprend tout… Bernardo est footballeur », a confié le technicien espagnol dans des propos rapportés par L’Équipe. Le PSG est donc prévenu.