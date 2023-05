Écarté du groupe d’Igor Tudor pour le match contre Lille ce samedi à 21 heures, Dimitri Payet ne portera plus le maillot de l’OM. Son aventure avec Marseille pourrait même avoir pris fin.

Attendu dans le onze de départ ce samedi au stade Pierre Mauroy contre le LOSC, Dimitri Payet ne figure même pas dans le groupe retenu par Igor Tudor, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui a également écarté le latéral portugais Nuno Tavares. À en croire les renseignements obtenus par RMC Sport, c’est un choix du technicien marseillais qui s’apparente à une sanction.

En effet, le milieu de terrain offensif de 36 ans et le défenseur de 23 ans auraient eu une attitude peu recommandable à l’entraînement, ce qui n’aurait pas été apprécié par leur entraîneur. Le compte Twitter LaMinuteOM explique que les deux joueurs n’auraient pas voulu courir et auraient eu une mauvaise attitude cette semaine à l’entraînement. Un comportement jugé inacceptable au sein du groupe, surtout pour Dimitri Payet, qui est le capitaine, en plus, à l’approche du match le plus important de la saison. Pour Payet, cet acte pourrait mettre un terme à son histoire avec l’OM.

Mercato OM : Dimitri Payet vers un départ cet été ?

Sanctionné de trois matches fermes par la commission de discipline de la LFP suite aux incidents lors du match à Lens, Dimitri Payet ne portera donc plus le maillot de l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international français pourrait même ne pas être présent lors de la reprise. Sur les antennes de RMC Sport, l’ancien attaquant marseillais, Christophe Dugarry, a conseillé à Pablo Longoria de se séparer de Payet.

Présent sur le plateau de l’émission « Rothen S’enflamme », le Champion du monde 1998 a notamment déclaré : « Quand il est revenu à Marseille c’était un choix du cœur. Si j’étais à l’OM je ferais tout pour le faire partir, car c’est un gros salaire. Après il n’y a que lui qui peut savoir ce qu’il veut », a expliqué le consultant sportif.