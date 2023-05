Après l'élimination du Real Madrid en demi-finale de C1, les médias espagnols ont jugé Karim Benzema coupable. Carlo Ancelotti a répondu.

On croyait le Real Madrid immortel, mais c'était sans compter sur un grand City. Dans une demi-finale retour de C1 à sens unique, les joueurs de Pep Guardiola ont donné la leçon aux hommes de Carlo Ancelotti, pourtant détenteurs de 14 Ligues des Champions. Les deux équipes s'étaient également quittées sur un match nul (1-1) au Santiago Bernabéu.

Cette fois, Manchester City n'a pas fait dans la dentelle. Comme s'ils possédaient le même palmarès que leurs adversaires, les partenaires de Kevin De Bruyne ont dominé l'ensemble de la rencontre. Et surtout, ils ont su concrétiser 4 de leurs nombreuses occasions. Un doublé de Bernardo Silva (23', 37') les a parfaitement lancé, puis Manuel Akanji (76') et Julian Alvarez (90+1') ont scellé la qualification en finale. C'est donc sur le score de 4-0 que Manchester City a éliminé le Real Madrid. Une victoire fleuve pour montrer une passation de pouvoir ? Peut-être. En tout cas, les médias espagnols se sont empressés de trouver le coupable chez les Merengues.

Carlo Ancelotti défend Karim Benzema après l'échec en LDC

Après ce cuisant revers, c'est Karim Benzema qui a été pris en grippe par la presse hispanique. L'attaquant de 35 ans n'a jamais trouvé la solution pour relancer un Real amorphe, ce qu'il était pourtant parvenu à faire en 2022. Alors que son avenir serait également flou, cet échec a totalement relancé les rumeurs sur son départ cet été. L'entraîneur de la Casa blanca, Carlo Ancelotti a tenu à répondre à ses détracteurs.

Présent en conférence de presse ce samedi, le technicien italien a pris la défense de son joueur : « Douter de Karim Benzema n’a pas de sens. Un joueur de ce niveau peut faire un mauvais match, mais ce n’était pas lui seul. Karim est toujours un joueur très important, une légende dans ce club. Mercredi, l’équipe n’a pas bien fait les choses, pas seulement Karim » a-t-il déclaré avant d'aborder la 35ème journée de Liga, face à Valence. Il s'agit désormais de bien finir la saison, même s'il n'y a plus vraiment d'objectif. Le Real Madrid n'a plus aucune coupe à jouer, et a déjà assuré sa place en C1 la saison prochaine.