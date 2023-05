Le Real Madrid a identifié le successeur de Karim Benzema au poste d'avant-centre. Les Madrilènes pourraient le recruter dès cet été.

Mercato Real Madrid : Le Real fonce sur Joselu

D'après les informations de Relevo, le Real Madrid pourrait recruter prochainement Joselu. L'attaquant de l'Espanyol Barcelone est le troisième meilleur buteur de Liga cette saison avec 15 buts et 2 passes décisives, et il se pourrait bien qu'il soit le successeur de Karim Benzema du côté des Merengue.

Avec la lourd élimination du Real en Ligue des Champions face à Manchester City, Florentino Pérez prépare déjà la saison prochaine. Karim Benzema a encore une fois réalisé une très bonne saison et même s'il devrait prolonger d'un an, le Français est en fin de contrat en juin prochain. L'ancien Lyonnais (35 ans) est en fin de carrière, et le président madrilène veut anticiper pour le futur.

Le journal espagnol précise que le Real n'a pas encore entamé les négociations ni avec le joueur ni avec son club, mais que le nom de Joselu revient souvent en interne. Les dirigeants madrilènes veulent un concurrent sérieux à Karim Benzema pour la saison prochaine avec le départ de Mariano Diaz.

Le Real veut recruter un ancien de la maison

L'attaquant de l'Espanyol correspondrait parfaitemennt au profil souhaité par les Madrilènes. L'Espagnol est puissant et bon finisseur, lui qui a même été sélectionné pour la première fois avec la Roja en mars dernier. Le joueur, à qui il reste deux ans de contrat, a d'ailleurs passé deux saisons au sein de la Castilla, l'académie du Real Madrid.

Meilleur buteur de l'équipe B du Real Madrid pendant la saison 2011-2012, Joselu compte 2 apparitions avec l'équipe première. Ce dernier connaît donc bien le vestiaire du Real Madrid et serait prêt à endosser un rôle de remplaçant au vu de son âge avancé (33 ans).

La transaction pour Joselu dépendra de l'avenir de l'Espanyol Barcelone. Le club catalan est en mauvaise posture en Liga et une relégation permettrait aux Madrilènes d'acheter le joueur à un prix plus bas. Le Real ne prévoit pas de dépenser beaucoup sur le marché des transferts cet été après la signature de Jude Bellingham.