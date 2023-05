Dans un match très attendu entre le Lille OSC et l'Olympique de Marseille, deux joueurs clés, Nuno Tavares et Dimitri Payet ont été mis de côté par l'entraîneur Igor Tudor.

Nuno Tavares et Dimitri Payet, nouveaux choix controversés de Tudor

Nuno Tavares et Dimitri Payet ne seront pas du match de la 36e journée de Ligue 1 qui opposera l'OM à Lille OSC ce samedi sur le coup de 21h. Cette information importante pour les supporters de l'Olympique de Marseille a été révélée ce samedi par RMC Sport sur son compte Twitter. "Tavares et Payet pas dans le groupe pour Lille ! Selon les premiers échos, c’est un choix de Tudor. Il n'y a pas de blessure ou de pépin physique", a annoncé le média sportif.

Cette décision de l'entraîneur Igor Tudor pourrait lui couter cher si l'OM venait à perdre ce match important pour la course à la 2e place de Ligue 1 qu'il se livre contre le RC Lens. Dimitri Payet, une des légendes du club, arrive à la fin de son contrat. Sauveur de l'honneur du club olympien face aux Lensois à la 88e minute du match joué au stade Bollaert, il était espéré pour cette rencontre qui pourrait être une de ces dernières sous le maillot olympien.

En ce qui concerne le match Lille OSC - Marseille, quelques chiffres inquiétants ont déjà filtré. Le club nordiste n'a perdu aucun de ses 14 derniers matchs à domicile, soit 10 victoires et 4 matchs nuls. Les Olympiens pourront-ils arrêter cette meilleure série des Lillois depuis la saison 2008-2009 où ils avaient fait 15 matchs à domicile sans défaite en Ligue 1 ?

La seule bonne nouvelle pour les Marseillais

Le seul point de réjouissance pour les Marseillais avant ce match est que Lille OSC est sur une mauvaise dynamique de deux matchs sans la moindre victoire et sans marquer de but non plus (Stade de Reims (0-1) et l'As Monaco (0-0)). Le club a cependant gagné ses deux derniers matchs à domicile face à l'équipe phocéenne sur un score de 2-0. Igor Tudor qui vient de s'ajouter une pression supplémentaire avec l'écartement de Payet a tout intérêt à ramener les trois points de la victoire à Marseille.