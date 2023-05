Alors qu'il va affronter le FC Nantes dans quelques semaines, un entraîneur de Ligue 1 souhaite le maintien du club dans la division.

La situation est cauchemardesque pour le FC Nantes. Il y a un peu plus d'une semaine, le club des Bords de l'Erdre était en finale de la Coupe de France. Il était également premier non-relégable, avec certes autant de points que le premier relégable Brest. Son destin a soudainement basculé, après des défaites contre Toulouse (1-5), Brest (0-2) et Strasbourg (0-2).

Désormais, les Canaris sont plus que jamais menacés d'être relégués en Ligue 2. Ils n'ont plus leur destin en main, accusant 2 points de retard sur le premier sauvé Auxerre après 34 journées. Leur dernière victoire remonte au 5 avril dernier : c'était lors de la demi-finale de Coupe de France, les opposant à l'OL (1-0, but de Ludovic Blas).

Michel Der Zakarian inquiet pour le FC Nantes

Témoin d'un FC Nantes en perdition sur ses derniers matchs, Michel Der Zakarian a bien du mal à ne pas s'inquiéter pour l'équipe. Joueur (1980-1988) puis entraîneur du club des Bords de l'Erdre entre 2007 et 2008 puis entre 2012 et 2016, il était parvenu à le faire monter en Ligue 1 lors de ses deux passages. Désormais à la tête du Montpellier HSC, qui va affronter les Canaris lors de la 36ème journée à la Beaujoire, Der Zakarian craint le pire.

Lors de la conférence de presse d'avant-match tenue ce week-end, le technicien de 60 ans espère que leur situation va s'améliorer d'ici la fin de la saison : « Cela fait maintenant deux ans que le FC Nantes termine entre la 14ème et la 17ème place. Il y a deux ans, ils faisaient les barrages pour se sauver… Cela ne fonctionne pas bien dans le contenu qu’ils produisent. Cela m’emmerderait que le FC Nantes descende mais ça fait partie du football, si nous étions à leur place, on nous ferait pas de cadeaux, non plus » a-t-il lâché. Pour sa part, Montpellier peut définitivement se maintenir en Ligue 1 en cas de victoire contre Lyon ce dimanche.