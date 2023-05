À la recherche d’un successeur pour Lionel Messi, le PSG a fait de Bernardo Silva sa priorité pour le mercato estival à venir. Mais le club parisien devra faire des efforts avant d’entrer en négociations avec Manchester City.

Annoncé comme la principale priorité du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival, Bernardo Silva a annoncé la couleur pour son avenir avec Manchester City après son match XXL et son doublé contre le Real Madrid (4-0), lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions.

« Gagner la Ligue des Champions et signer à Paris ? Non, le programme c'est de bien terminer la saison, gagner la Premier League, gagner la FA CUP malgré un match difficile en finale contre Manchester United et après l'Inter Milan (finale C1, NDLR). Puis après, pour l'été, on verra ce qu'il va se passer », avait notamment confié le milieu de terrain offensif de 28 ans au micro de Canal+, mercredi passé. Si l’international portugais ne ferme pas forcément la porte à une arrivée au Paris Saint-Germain, les dirigeants parisiens devraient toutefois procéder à un important coup de main avant de se lancer dans une telle opération.

Mercato PSG : Le Paris SG obligé de vendre pour recruter Bernardo Silva ?

Interrogé ce dimanche par l’émission Téléfoot sur TF1, Vadim Vasyliev, l’ancien vice-président de l’AS Monaco, où à évolué Bernardo Silva de janvier 2014 à juillet 2017, s’est exprimé sur son éventuel transfert de Manchester City au Paris Saint-Germain. Pour l’actuel agent de joueurs, si Luis Campos parvient à vendre certains joueurs, il pourrait bien parvenir à avoir les moyens de réaliser une telle opération. « Bernardo peut jouer dans n'importe quelle équipe. Après le PSG, je pense que ça dépend aussi de certains départs s'il y en a. C'est un joueur qui apporte une plus-value », a prévenu Vadim Vasyliev. Le Paris SG sait donc ce qui lui reste à faire.