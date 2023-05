Mise en péril depuis plusieurs semaines, la relation entre Igor Tudor et Mattéo Guendouzi semble avoir atteint le point de non-retour.

Sur le banc à Lille, la goutte de trop pour Mattéo Guendouzi ?

Après Gerson en début de saison, et plus récemment Dimitri Payet, Igor Tudor s'est très certainement mis un troisième joueur à dos depuis qu'il est à l'OM. Lors de la défaite marseillaise à Lille, le technicien croate a de nouveau choisi de ne pas aligner Mattéo Guendouzi au coup d'envoi de cette rencontre capitale, préférant titulariser Ruslan Malinovskyi aux côtés de Cengiz Ünder derrière Alexis Sanchez.

Jusque-là, rien de très surprenant puisque ce scénario dure depuis de nombreux matches désormais. En revanche, ce qui va se passer en seconde période va sans doute avoir des conséquences irréversibles dans la relation entre l'entraîneur de l'OM et Mattéo Guendouzi. Parti s'échauffer depuis un bon moment, le milieu de 24 ans est dans un premier temps appelé par Igor Tudor pour effectuer son entrée en jeu. Mais quelques secondes plus tard, il est finalement renvoyé à l'échauffement, et ne rentre pas durant le reste de la rencontre. Une décision surprenante, dans un match où l'OM avait besoin de densifier son milieu de terrain pour espérer prendre le dessus sur le LOSC.

Finalement, les Marseillais s'inclinent 2-1 dans le Nord, comme c'était déjà le cas deux semaines auparavant à Lens. Deux défaites qui coûtent chers, aussi bien sur le plan comptable que sur le plan humain. Car oui, cette fois il faut le dire, Igor Tudor s'est trompé sur toute la ligne, et a perdu ses tauliers qui faisaient la force de l'OM il n'y a pas si longtemps encore.

Le frère de Mattéo Guendouzi s'en mêle

Quelques heures après la rencontre perdue par l'OM à Lille (2-1), l'attitude d'Igor Tudor envers Mattéo Guendouzi ne passe pas du tout à Marseille. Les premières réactions se font ressentir sur les réseaux sociaux, à commencer par le frère du principal intéressé, qui a publié une story très ironique sur son compte Instagram, "The COACH", dans le but de directement viser l'entraîneur marseillais.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Mattéo Guendouzi vit une fin de saison extrêmement délicate sur la Canebière, mais garde une cote de popularité élevée auprès des supporters. Et si son transfert l'été prochain n'est pas encore acté, le voir continuer à l'OM avec Igor Tudor est désormais inimaginable.