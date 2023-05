Dans une interview accordée à Téléfoot, Didier Digard a évoqué le futur de l'OGC Nice avec une pépite qu'il estime prête à éclore.

En dépit d'une saison décevante, l'OGC Nice tient peut-être un joyau pour le prochain exercice. Ces dernières semaines, les supporters ont pu remarquer les prestations convaincantes de Badredine Bouanani, 18 ans. Le jeune milieu de terrain offensif a été titularisé sur les 4 derniers matchs du Gym, ce qui montre sa montée en puissance sous les ordres de Didier Digard.

Le coach du Gym n'avait pas fait directement appel à lui à son arrivée, mais a fini par lui donner sa chance. Force est de constater que le joueur apprend vite dans l'élite, puisqu'il a déjà distillé 4 passes décisives en 16 rencontres jouées. Bouanani a même connu ses premières minutes en Ligue Europa Conférence, en participant au succès contre Sheriff Tiraspol (0-1, 9 mars dernier).

Badredine Bouanani, l'avenir du Gym pour Digard

Après un passage en équipe réserve, Badredine Bouanani va clôturer une première saison satisfaisante en Ligue 1. Le milieu offensif peut légitimement espérer avoir plus de temps de jeu lors du prochain exercice, compte tenu de la confiance que lui accorde Didier Digard. Le tacticien de l'OGCN a d'ailleurs vanté ses mérites dans un entretien accordé à Téléfoot, diffusé ce dimanche : « Quand, à l'entraînement, on voit qu'il reçoit de plus en plus de ballons de ses partenaires qui lui demandent de s'affirmer, de prendre les choses en main, c'est qu'ils lui font confiance et qu'il est prêt » a-t-il lancé.

Le capitaine du club azuréen, Dante confirme : « J'ai vu passer beaucoup de bons joueurs, techniques, mais lui il se prépare physiquement, il se prépare mentalement. Il a des valeurs ce gamin. Il est très respectueux. Il est à l'écoute » a-t-il confié à la journaliste Marine Marck. Malgré les déceptions accumulées cette saison, le Gym pourra donc se consoler : il peut se montrer ambitieux avec Badredine Bouanani.