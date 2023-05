Annoncé comme la priorité du PSG pour remplacer Lionel Messi cet été, l’attaquant Harry Kane a annoncé la couleur sur son avenir à Tottenham.

Mercato PSG : Harry Kane sous le feu des projecteurs

À un an de la fin de son contrat, Harry Kane n’a toujours pas paraphé un nouveau bail en faveur de Tottenham. À 29 ans révolus, le capitaine de la sélection anglaise veut gagner son premier trophée majeur en club et songerait sérieusement à changer d’air lors du prochain mercato estival. Et ce ne sont pas les courtisans qui manquent, puisque le PSG, Manchester United et le Real Madrid seraient prêts à récupérer Harry Kane en cas de départ.

Alors que Lionel Messi s’apprête à faire ses adieux à la Ligue 1 au terme de son engagement le 30 juin prochain, le compatriote de Marcus Rashford serait l'une des priorités du PSG cet été. Luis Campos aurait même déjà rencontré son entourage pour exprimer l’intérêt du Paris Saint-Germain et évoquer un transfert. En attendant, le principal concerné a lancé un message à sa direction.

Harry Kane réclame du changement à Tottenham

Silencieux malgré les nombreuses rumeurs entourant son avenir, Harry Kane a donné de la voix dimanche après la défaite des Spurs contre Brentford (1-3). À la question de savoir s’il avait disputé son dernier match à domicile sous les couleurs de Tottenham, l’ancien protégé de José Mourinho a répondu : « J’ai toujours dit que je me concentrais sur cette saison et que j’essayais d’aider l’équipe autant que possible. C’est tout ce que je peux faire », avant de mettre un coup de pression à sa direction, notamment à son président Daniel Levy.

« Il y a un gros été à venir et beaucoup de choses doivent changer ici pour recommencer à réussir (…) Je pense qu’il y a une conversation à avoir avec le président de toute façon par rapport à certaines des valeurs du club. Nous avons déjà eu de nombreuses conversations comme ça sur la façon dont nous pouvons nous améliorer, et ce sera encore le cas », a confié Harry Kane en zone mixte. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.