Alors que son contrat au LOSC pend fin en juin 2023, Ismaily Gonçalves dos Santos dit Ismaily pourrait rester à Lille la saison prochaine.

Mercato LOSC : Ismaily Gonçalves dos Santos parti pour rester à Lille

Arrivé au LOSC l’été dernier en provenance du Shakhtar Donetsk (Ukraine) où il résilié son bail, en raison de la guerre, Ismaily Gonçalves dos Santos boucle son contrat à la fin de la saison actuelle. Cependant, il dispose d’une option pour faire une saison supplémentaire à Lille. L’activation de cette option n’est pas automatique, mais soumise à des conditions. Des conditions que le défenseur n’a pas remplies pendant l’exercice. Toutefois, le LOSC souhaiterait conserver le Brésilien dans son équipe. Et Selon La Voix des Sports, la direction du club nordiste a décidé de lui proposer une prolongation de contrat, alors qu’il n’a pas disputé le nombre de matchs requis pour rempiler.

Ismaily Gonçalves dos Santos a joué 23 matchs en Ligue 1 et a été titulaire 21 fois, pour 2 buts inscrits et le même nombre de passes décisives délivrées. Il a manqué 8 matchs entre la 22e et la 31e journée de championnat, en raison d’une blessure à la cuisse. Pour rappel, Ismaily avait déjà évolué sous les ordres de Paulo Fonseca en Ukraine, entre 2016 et 2019. Ce sont donc des retrouvailles au LOSC entre l’arrière gauche de 33 ans et l’entraineur portugais.

Mercato LOSC : André Gomes

Selon le même média régional, Olivier Letang pourrait tenter d'obtenir un nouveau prêt d'André Gomes (29 ans), qui se plaît à Lille, mais en cas de qualification des Dogues en coupe d'Europe. Le milieu de terrain portugais est prêté par Everton, sans option d'achat. Pour l'instant, les Lillois sont 5es et qualifiés pour la Ligue Europa Conférence. Ils doivent valider leur billet en gagnant leurs deux derniers matchs, car ils sont sous la menace du Stade Rennais et de l'OL.