Désireux de frapper un gros coup lors du prochain mercato estival, Manchester United aurait entamé des pourparlers pour l’attaquant du PSG, Neymar Jr.

Arrivé en grande pompe à l’été 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros, Neymar Jr pourrait faire ses valises cet été. D’habitude réticent à l’idée de partir avant la fin de son contrat le 30 juin 2027, l’attaquant brésilien serait à présent prêt à rejoindre un nouveau projet après la manifestation des Ultras devant son domicile à Bougival pour lui demander de s’en aller. Disposant d’un salaire de 3,6 millions d’euros bruts par mois, Neymar n’est toutefois pas à la portée de tous les clubs. Pour autant, certains cadrons de Premier League pourraient se permettre cette folie, notamment Manchester United.

Mercato PSG : Casemiro tente de convaincre Neymar Jr

En effet, selon les informations relayées ce lundi soir par le quotidien L’Équipe, Manchester United serait en négociations avancées pour le transfert de Neymar Jr. Susceptibles de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, les Red Devils seraient intéressés par le renfort du milieu de terrain offensif du Paris Saint-Germain. « Les échanges sont nourris entre les différents acteurs du dossier, et même au-delà », indique le journal sportif, qui ajoute que Casemiro « s’efforce ainsi de convaincre son compatriote de venir le rejoindre dans le nord de l'Angleterre en lui vantant les vertus du club. »

Mais pour le moment, rien n'est encore fait, loin de là. Entre la forme actuelle de Neymar Jr et la situation du club anglais, qui pourrait changer de propriétaire dans les semaines ou mois à venir, il faudra encore patienter avant d’être définitivement fixé sur ce dossier. Toujours selon la même source, Manchester United ne serait pas la seule piste pour le coéquipier de Lionel Messi et Kylian Mbappé de l'autre côté de la Manche. L’Équipe confirme que Chelsea et Newcastle United seraient également de sérieux candidats à la signature de la star brésilienne.