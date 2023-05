L’ ASSE est passée à l’offensive pour prolonger le contrat de Jean-Philippe Krasso. Une nouvelle offre a été formulée au buteur, la réponse est attendue.

Mercato ASSE : Une offre plus conséquente transmise à Jean-Philippe Krasso

Comme promis, l’ASSE s’active pout boucler un dossier prioritaire, à savoir la signature de Jean-Philippe Krasso. Le décisif avant-centre et le club s’étaient donnés rendez-vous à la fin de la saison, mais la direction de l’AS Saint-Etienne a transmis une nouvelle proposition au buteur dès que le maintien en Ligue 2 a été officiellement assuré.

D’après les informations de Peuple-Vert, elle serait plus élevée que les précédentes repoussées par le joueur de 25 ans. La source évoque « une offre conséquente et à la hauteur de son nouveau statut » qui placerait Jean-Philippe Krasso « parmi les mieux payés du vestiaire stéphanois ». Le site ne dévoile pas de montant, mais croit savoir que la proposition revue à la hausse devrait décider l’international ivoirien et son entourage à rempiler à Saint-Etienne. « La possibilité de le voir prolonger l'aventure est une réelle possibilité », selon la source. La balle est désormais dans le camp de Jean-Philippe Krasso, dont « la décision est attendue très prochainement ».

Que va décider Jean-Philippe Krasso pour son avenir ?

Libre de tout engagement en juin, Jean-Philippe Krasso tient plusieurs offres entre ses mains pour cet été. Il est dans les petits papiers de clubs de Ligue 1 et se trouve très convoité à l'étranger, notamment en Allemagne. Les éventuelles propositions de ses prétendants pourraient être supérieures à celle de l'ASSE.

Cependant, les garanties sportives du club ligérien devraient convaincre l'attaquant de 25 ans de rester à Saint-Etienne. D'ailleurs, il n'a jamais caché son envie de poursuivre l'aventure sous le maillot vert s'il trouve un accord contractuel avec la direction. Malgré la concurrence, l'ASSE devrait conserver son buteur pour jouer la remontée en Ligue 1 la saison prochaine. Pour rappel, Jean-Philippe Krasso a inscrit 16 buts et délivré 10 passes décisives en 33 matches disputés avec l'équipe de Laurent Batlles cette saison.