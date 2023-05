Le milieu de terrain croate, Lovro Majer, disputera la phase finale de la Ligue des Nations en juin prochain une fois la saison de Ligue 1 terminée.

Stade Rennais : Finir la saison sur une bonne note

Lovro Majer disputera avec la Croatie la phase finale de la Ligue des Nations qui verra la Croatie affronter les Pays-Bas pour une place en finale de la compétition. Cette rencontre se déroulera le 14 juin prochain à Rotterdam. Il honorera vraisemblablement sa 21e sélection avec le maillot à damiers de la sélection croate.

Auteur d'une saison médiocre sous le maillot du Stade Rennais, Lovro Majer n'a pas su confirmer les espoirs aperçus lors de sa première saison en Bretagne. Statistiquement, le gaucher a délivré 6 passes décisives et inscrit 2 buts loin de ses stats de 9 passes décisives et 6 buts de l'année passée. Au-delà de ses statistiques, l'impact du milieu de terrain dans le jeu rennais est bien moindre qu'au cours de la saison précédente. Balloté entre le banc et le onze titulaire et souvent associé dans un milieu à deux, Lovro Majer n'a pas su s’adapter aux nombreuses modifications tactiques de Bruno Genesio.

Une intersaison mouvementée pour Lovro Majer ?

Malgré un faible rendement cette saison dans l'entrejeu du Stade Rennais, le Croate garde une belle cote sur le marché des transferts et son avenir semble flou sous les ordres de Bruno Genesio. Des contacts notamment en provenance d'Angleterre auraient été pris avec la direction rennaise pour s'attacher les services du joueur de 25 ans.

Double passeur décisif contre Ajaccio dimanche dernier (5-0), Lovro Majer sera sans doute un élément fort du Stade Rennais pour décrocher la coupe d'Europe primordial à l'issue de la saison. L'avenir européen du SRFC devrait déterminer l'avenir de la pépite croate qui pourrait s’interroger sur son futur.