Une bonne nouvelle est tombée à l’ASSE ce mardi, à quatre jours du déplacement des Verts au stade Michel d'Ornano pour affronter Caen.

ASSE : Louis Mouton de retour à l’entraînement collectif avant Caen

L’infirmerie de l’ASSE est vide ! Le dernier pensionnaire, Louis Mouton (21 ans), est sorti depuis quelques jours et a repris l’entraînement collectif ce mardi. Il a retrouvé le groupe de Laurent Batlles à l'occasion de la première séance d’entraînement de la semaine. Le milieu de terrain a été à l'arrêt trois semaines en raison d’une entorse à la cheville. Une blessure contractée avec la réserve stéphanoise fin avril dernier. Lors de son passage en conférence de presse, avant le match entre l’AS Saint-Etienne et l’US Quevilly Rouen (4-2), Laurent Batlles avait annoncé le retour du joueur formé chez les Verts, pour cette semaine.

Même si Louis Mouton n’est pas encore certain de prendre part au deux derniers matchs de la saison, son retour à l’entraînement est une bonne nouvelle pour le groupe stéphanois. Ce dernier a besoin d'être au complet pour finir le plus haut possible au classement de la Ligue 2. C’est également de bon augure pour le milieu défensif, car il avait été déclaré forfait jusqu’à la fin de la saison, dès les premières heures de sa blessure, quand il est apparu avec des béquilles.

Laurent Batlles et quatre joueurs sous le coup d'une suspension à Caen

Laurent Batlles a donc tout son groupe à disposition pour aller mettre au défi Caen, vendredi, hormis Gaëtan Charbonnier (attaquant) et Boubacar Fall (gardien de but), dont la saison est terminée depuis leurs graves blessures survenues respectivement en février et en mars. À noter que quatre joueurs de l’ASSE (Léo Pétrot, Victor Lobry, Niels Nkounkou et Kader Bamba) sont sous le coup d’une suspension, en cas d’avertissement. Laurent Batlles serait également suspendu pour un match ferme s’il écope d’un carton jaune en Normandie.