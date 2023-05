En fin de contrat avec le PSG le 30 juin, Lionel Messi ne s’est pas encore ce qu’il va faire, mais son père a une préférence pour sa prochaine destination.

Mercato PSG : Lionel Messi souhaite retourner au Barça

Arrivé librement à l’été 2021, Lionel Messi vit certainement ses dernières semaines sous le maillot du Paris Saint-Germain. Libre en juin prochain, l'attaquant de 35 ans souhaite retourner au FC Barcelone cet été. Et le président du club catalan assure tout mettre en oeuvre pour rendre effectif le souhait de son ancien capitaine.

« Nous allons tout faire pour le ramener. On travaille d'ores et déjà à l'équipe de la saison prochaine. On espère se renforcer. On a monté un plan d'austérité au club pour pouvoir entrer dans les clous du fair-play financier pour pouvoir recruter », a lancé Joan Laporta en marge des festivités pour le titre le weekend passé. Mais aux dernières nouvelles, le père de Messi aurait un autre plan pour l’avenir de son fils.

Mercato PSG : Jorge Messi pousse pour l’Arabie saoudite

En effet, selon les informations relayées ce mardi soir par la télévision catalane Betevé, Jorge Messi militerait pour que son fils accepte l’offre stratosphérique des dirigeants d’Al-Hilal. Le média espagnol explique que « les enjeux économiques imposés par Jorge Messi prendront le pas sur l'envie purement sportive et sentimentale du footballeur argentin. »

La source ibérique assure ainsi que « la signature de Leo Messi par le Barça est presque exclue », malgré la volonté du septuple Ballon d’Or de boucler sa carrière européenne au Camp Non. « De plus, selon des sources proches des négociations, Lionel Messi ne veut contredire aucune volonté de son père, une figure pour laquelle il a un respect absolu », ajoute ce média. D’autant que le club saoudien lui proposerait un salaire de 500 millions d’euros annuel durant deux saisons, plus diverses primes.