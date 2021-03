PSG : Joan Laporta, élu au Barça, dézingue Paris et Leonardo

Publié le 08 mars 2021 à 10:45

Comme prévu par les sondages, Joan Laporta est redevenu président du FC Barcelone et n'a pas tardé à allumer le PSG. Tout juste en poste, le nouveau boss du Barça se place d'office dans une relation conflictuelle avec le club de Nasser al-Khelaïfi, qui tente d'attirer Lionel Messi par tous les moyens. Mais Laporta n'apprécie pas du tout les différentes sorties des joueurs et de la direction du Paris Saint-Germain à propos du numéro 10 argentin, en fin de contrat à l'issue de la saison, et l'a de nouveau fait savoir, alors que les Catalans se déplacement mercredi (21h) au Parc des Princes pour un huitième de finale retour de Ligue des champions qui s'annonce compliqué après la défaite (1-4) au Camp Nou à l'aller.

Le Barça a enfin un "nouveau" président

Un peu plus de dix ans après son départ du FC Barcelone, Joan Laporta revient aux affaires. Président du club catalan de 2003 à 2010, l'ex-taulier du Barça a retrouvé son poste dimanche, largement plébiscité par les socios, avec plus de 54% des suffrages. Et Laporta a du pain sur la planche. Notamment sur le volet financier : le FC Barcelone a plus d'un millliard d'euros de dettes et doit trouver pas moins de 730 millions d'euros d'ici juin. Le nouveau président va donc devoir négocier un échelonnement avec ses créanciers, et potentiellement des baisses de salaires dans l'effectif, un sujet toujours très sensible. Sportivement, le club n'est pas au mieux, avec un exploit à faire au Parc des Princes pour obtenir une qualification inespérée contre le PSG, après une large défaite à l'aller à Barcelone (1-4). D'ailleurs, Joan Laporta, ambitieux, a lâché au cours de son premier discours de président : "On va à Paris pour remonter !"

Joan Laporta tacle le PSG les deux pieds décollés

Mais le dossier Lionel Messi est aussi important pour Joan Laporta. On sait les deux hommes plutôt proches, entretenant de bonnes relations. D'ailleurs, il ne fait que peu de doutes sur le bulletin glissé par l'Argentin dans l'urne. "Qu’il soit venu voter aujourd’hui signifie que Leo aime le Barça. Entre tous, on va le convaincre de rester." Il faudra pour cela repousser les offres du PSG, nouveau rival européen du Barça depuis quelques saisons maintenant. Et Laporta a enclenché le mode agressif pour parler du club parisien et de ses dirigeants. "Le Paris Saint-Germain a manqué de respect au Barça en parlant publiquement de Lionel Messi, a répété Joan Laporta, désormais dans son nouveau rôle de président. Un joueur peut publiquement souhaiter la venue du meilleur joueur de l'histoire, mais pas un club. Leonardo s'est trompé et je pense qu'il le sait bien, car il connaît bien le football. Je suis certain que le PSG a bien compris le message. (...) Direction Paris, pour voir si on remonte ! Le match à Paris mercredi en Ligue des champions sera mon premier en tant que président. J'adore notre nouvelle rivalité avec le PSG, même si nous avons deux modèles différents. Le Barça appartient à ses supporters, le PSG appartient à un émir qui met de l'argent à la fin de saison." À noter qu'avant d'avoir Rakuten en sponsor maillot, le Barça affichait Qatar Airways sur sa tunique.













Par Matthieu