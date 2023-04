Publié par JEAN-LUC D le 22 avril 2023 à 19:25

Alors que Keylor Navas, prêté à Nottingham Forest cet hiver, veut revenir cet été, Gianluigi Donnarumma a fait une sortie forte sur son avenir au PSG.

Relégué au poste de numéro 2 à l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc, Keylor Navas a dû traverser la Manche pour retrouver du temps de jeu dans la deuxième partie de saison. Lors du dernier mercato hivernal, le gardien de but costaricien a notamment été prêté à Nottingham Forest sans option. Alors que la saison tire allègrement à sa fin, l’ancien portier du Real Madrid a ouvertement avoué son souhait de revenir au Paris Saint-Germain pour remporter la Ligue des Champions.

« Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Quand j’y étais, on a eu l’opportunité. On a été en finale alors que le club ne l’a jamais atteint. Cela me motive, car je peux avoir de nouveaux défis », a récemment déclaré Keylor Navas au micro de Canal+, mettant ainsi la pression sur Gianluigi Donnarumma dont les prestations ne sont pas toujours rassurantes. Pour autant, l’international italien de 24 ans ne semble pas avoir peur pour son poste au PSG.

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma ne craint pas Keylor Navas

Profitant d’une interview avec la chaîne BeIN Sports, Gianluigi Donnarumma a fait le point sur sa situation avec le Paris Saint-Germain. Arrivé librement à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, le gardien de la Squadra Azzurra est lié au Champion de France en titre jusqu’en juin 2026.

« Mon avenir, je le vois clairement ici. J'espère remporter de nombreux trophées et de belles victoires pour ce club, qui m'a tant donné et m'a toujours fait confiance. J'espère lui rendre cette confiance. Je suis vraiment très heureux ici. Je m'y sens comme à la maison », a déclaré le Champion d'Europe 2021 avant d’assurer ne pas craindre la concurrence à venir de Keylor Navas. « Non, non. Ça ne m'inquiète absolument pas. Si tu travailles et que tu fais bien les choses, rien ne peut t'inquiéter », a ajouté Donnarumma.