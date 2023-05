Le mercato estival qui s’apprête à ouvrir ses portes s’annonce intéressant pour le RC Lens. Le club nordiste pourrait transférer un de ses joueurs pour 30 millions d’euros.

Le transfert de Loïs Openda vers le Racing Club de Lens est une des excellentes décisions prises au club nordiste ces dernières années. L’attaquant belge d’origine marocaine a marqué 19 buts en 40 matchs sous les couleurs Sang et Or. Cette performance en seulement une saison provoque un vif intérêt de plusieurs clubs de haut niveau pour les services du buteur.

Loïs Openda, le Milan AC devra débourser 30M€ au mercato

C’est le Milan AC, selon Gazzetta dello Sport, qui se serait dernièrement positionné pour recruter Loïs Openda. Le buteur estimé à 20 millions d’euros sur le marché des transferts est sous contrat avec le RCL jusqu’en juin 2027. Pas vraiment pressé de quitter les couleurs du RC Lens, il offre une plus grande marge de manœuvre aux dirigeants de son club dans les négociations pour son éventuel transfert.

Le club, actuel deuxième de Ligue 1 et potentiel participant direct à la prochaine Ligue des champions, prépare pour sa part la saison à venir. Avec la multiplication des compétitions, avoir un effectif important de joueurs de qualité est plus qu’important. De ce fait, Lens ne cherche pas nécessairement à vendre son attaquant et c’est ce qui pourrait finalement lui permettre de réaliser la bonne affaire.

En effet, pour la direction du club nordiste, Loïs Openda ne quittera leur club qu’en cas d’offre intéressante avoisinant les 30 millions d’euros. Même si son transfert vers le Racing Club de Lens n’a couté que 9,8 millions d’euros, sa revente elle doit forcément se faire avec une grosse plus-value. Sport Zone, évoquait aussi un intérêt d'Arsenal, l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund. La multiplication des approches aiguise l'appétit de la direction lensoise, qui pourrait même demander plus que 30M€ cet été.

Franck Haise, entraîneur des Sang et Or, qui affiche une grande capacité d’anticipation des situations depuis qu’il est sur le banc du club, a déjà quelques idées pour remplacer son joueur offensif. Openda ne partira que si les indemnités de son transfert permettent à Lens de recruter un joueur du même niveau que lui à moindres frais.