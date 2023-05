Vivement contesté à l’OM pour ses choix sportifs, Igor Tudor est annoncé dans les papiers de la Juventus. Les Bianconeri sont fixés sur ce dossier.

Mercato OM : La Juventus ne lâche pas l'affaire pour Igor Tudor

En s’inclinant samedi sur la pelouse de Lille (2-1), l’Olympique de Marseille a définitivement perdu la course à la 2e place au profit du RC Lens. Comptant à présent 5 points de retard sur les Sang et Or à deux journées de la fin, les Marseillais sont quasiment assurés de terminer à la 3e place de Ligue 1. Les coéquipiers de Valentin Rongier devront disputer les tours préliminaires début août avant d’accéder aux phases de poules de la Ligue des Champions.

Cela représente une énorme perte financière pour l’OM dans l’optique du prochain mercato. Cette situation a aussi fragilisé l’avenir d’Igor Tudor à Marseille. Un temps épargné par les critiques, l’entraîneur croate commence à agacer les fans marseillais pour sa gestion des troupes. Son entêtement avec certains cadres, comme Dimitri Payet ou même Mattéo Guendouzi, dont le rendement a considérablement baissé en cette fin de saison, est très peu apprécié.

Avec ces choix jugés incompréhensibles, Igor Tudor semble avoir perdu une partie de son vestiaire. Le manque de résultats épuise aussi son crédit auprès des exigeants supporters phocéens, au point de précipiter son départ ? Selon la presse italienne, l'entraîneur de l’OM est très convoité par la Juventus. La formation italienne aurait fait de lui l’une de ses priorités en cas de départ de Massimiliano Allegri.

Pablo Longoria a tranché pour Igor Tudor

Il faut dire que Igor Tudor connaît bien la Vieille Dame. Il a évolué à la Juventus en tant que footballeur de 1999 à 2007 et s’est déjà assis sur le banc du club. Il occupait le poste d’adjoint d’Andrea Pirlo lors de la saison 2020-2021. La Juventus envisagerait donc de le récupérer. Et si Igor Tudor reste très attaché à la formation turinoise, son retour en Serie A ne se fera pas de si tôt.

Et pour cause, la direction de l’OM n’a pas l’intention de perdre son entraîneur. Contacté par Le Phocéen, Pablo Longoria s’est montré catégorique sur le sujet, assurant qu’ "il n’y a pas de débat" à faire. La direction mise sur la stabilité et compte conserver son technicien jusqu’au bout de son contrat expirant en juin 2024. Reste à savoir si le principal concerné l’entend de cette oreille. Igor Tudor devrait s’exprimer sur son avenir lors de sa prochaine conférence de presse.