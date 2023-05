3e de Ligue 1, l’OM compte profiter du mercato estival pour renforcer ses lignes. Le président Pablo Longoria a déjà déterminé ses priorités.

Mercato OM : Pablo Longoria a identifié les secteurs à renforcer

C’est un été particulièrement chaud qui s’annonce du côté de l’Olympique de Marseille. En hiver dernier déjà, l’OM était parvenu à mettre la main sur trois renforts de taille. Mais force est de constater avec le recul que la plupart de ces recrues hivernales n’ont pas apporté grand-chose. Le plus gros achat de l’histoire du club, Vitinha, recruté à plus de 32 millions d’euros, en est peut-être le parfait exemple.

Depuis son arrivée, le jeune attaquant portugais ne se montre pas vraiment à la hauteur des attentes placées en lui avec un bilan de 2 buts inscrits seulement en 12 rencontres de Ligue 1. Ses statistiques ne convainquent pas grand nombre. Cet été, Pablo Longoria et la cellule de recrutement de l’OM n’auront pas le droit à l’erreur et ont déjà identifié les secteurs à renforcer.

La direction compte bien sûr attirer de nouveaux renforts offensifs cet été. Plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens. C’est notamment le cas de Wilfried Zaha qui a déjà entamé des contacts avec les dirigeants phocéens. Seulement, les exigences salariales de l’attaquant ivoirien, dont le bail expire en juin prochain avec Crystal Palace, compliquent les négociations.

De nouvelles têtes attendues en attaque

Le secteur offensif ne sera logiquement pas le seul chantier marseillais, puisque l’effectif d’Igor Tudor - dont l’avenir est aussi très flou - a des lacunes un peu partout. Mais de toute évidence, c’est essentiellement aux avant-postes que vont se concentrer les efforts de la direction de l’OM. L’Équipe indique d’ailleurs que les décideurs phocéens ont déjà choisi 6 postes prioritaires à renforcer pendant le mercato estival qui ouvrira ses portes d’ici quelques semaines.

L’OM compte bien sûr recruter du monde en attaque. Un avant-centre supplémentaire, un second attaquant et un ailier sont ainsi attendus cet été. Une priorité estivale plutôt logique, quand on sait que l’attaque phocéenne dépend en grande partie d’Alexis Sanchez, dont l’âge est avancé.

Même s’il ne montre aucun empressement à prolonger son bail qui expire en juin prochain, l’attaquant chilien n’a pas vraiment envie de quitter la capitale. Il faudra donc trouver des renforts pour l’épauler en attaque. La source ajoute que l’OM cherche aussi deux milieux de terrain au profil plutôt offensifs, notamment pour anticiper le probable départ de Mattéo Guendouzi, très convoité en Premier League.

Il faudra renforcer le secteur défensif, un nouveau portier espéré

La direction marseillaise serait également en quête d’un nouveau défenseur central, ce qui donne quelques indices sur l’avenir d’Éric Bailly, qui semble désormais très proche de retourner à Manchester United. Et ce n’est pas tout, Pablo Longoria envisage de renforcer les postes de piston droit et gauche.

Car si Jonathan Clauss devait être maintenu cet été, ce n’est pas le cas de Nuno Tavares et Issa Kaboré qui vont respectivement retourner à Arsenal et Manchester City. Enfin, les pensionnaires du Vélodrome aimeraient aussi s’attacher les services d’un nouveau gardien de but. Les noms d’Alban Lafont (FC Nantes) et Yassine Bounou (FC Séville) sont déjà évoqués. L’OM envisage donc de renforcer chaque compartiment de jeu.