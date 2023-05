À deux jours du match entre le RC Lens et l'AC Ajaccio au stade Bollaert, Franck Haise confirme un retour de taille en défense.

RC Lens-AC Ajaccio : Faire basculer Bollaert dans la folie

Samedi soir, c'est tout le peuple Sang et Or qui s'apprête à exulter. Face à l'AC Ajaccio à Bollaert, le RC Lens peut officiellement valider sa deuxième place en cas de victoire, et donc s'assurer une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Sur le papier, rien ne semble prévoir une mauvaise surprise pour les Lensois, car l'équipe d'Olivier Pantaloni n'y arrive plus du tout depuis plusieurs semaines, et sort d'une terrible défaite 5-0 à domicile face au Stade Rennais.

Présent ce jeudi en conférence de presse,Franck Haise veut rester focus sur le match à venir, sans penser à l'immense enjeu en cas de succès. "Je suis sur le match. Je ne pense pas à ce qui va se passer après mais à ce qui va se passer dans la préparation en amont. Si ça doit arriver, il sera toujours temps d’être dans ce moment festif mais il n’y a que la préparation du match qui m’anime." À l'occasion de cette affiche face à Ajaccio, l'entraîneur artésien ne pourra pas compter sur Przemyslaw Frankowski, mais enregistre le retour d'un défenseur.

Franck Haise annonce le retour de Kevin Danso

Suspendu la semaine dernière à Lorient suite à son carton rouge reçu face au Stade de Reims le 12 mai dernier, Kevin Danso va faire son grand retour dans le onze lensois à l'occasion de la réception d'Ajaccio, samedi soir, tout comme Wesley Saïd, blessé depuis plusieurs semaines. L'attaquant du RC Lens est apte, d'après les dires de son coach. "Il est apte, il a fait une semaine complète avec nous, il est complètement disponible." C'est donc avec un groupe presqu'au complet que le RCL tentera d'assurer officiellement sa deuxième place.