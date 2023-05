Samedi soir face à l'AC Ajaccio, le RC Lens a l'occasion de sceller sa deuxième place au classement. Découvrez la compo du RCL.

RC Lens-AC Ajaccio : Gagner pour valider la deuxième place

Le grand soir approche pour les hommes de Franck Haise. Dans un peu plus de 24 heures, le RC Lens accueille l'AC Ajaccio pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Les calculs sont très simples, une victoire suffit aux Lensois pour définitivement valider la deuxième place, et assurer sa place pour la prochaine Ligue des Champions.

Pour retrouver trace d'une participation des Sang et Or dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, il faut remonter à la saison 2002-2003, où le RCL avait terminé 3e de son groupe, et reversé en Coupe de l'UEFA. 21 ans plus tard, le club artésien est tout proche d'officialiser sa place en phase de poules, et de faire retentir à Bollaert la fameuse hymne de la Ligue des Champions.

Franck Haise privé de Frankowski, retour de Danso

À l'occasion de cette rencontre, Franck Haise n'aura pas un groupe au complet à sa disposition. Suite à une accumulation de cartons jaunes, Przemysław Frankowski est suspendu, et ne pourra pas être aligné par son coach. En revanche, le défenseur autrichien, Kevin Danso, fera son grand retour dans la charnière centrale lensoise, après avoir purgé son match de suspension suite à son carton rouge reçu face à Reims le 12 mai dernier.

Autre retour dans le groupe du RC Lens, celui de Wesley Saïd, blessé depuis plusieurs semaines, et qui pourrait bénéficier de quelques minutes de temps de jeu sur la pelouse de Bollaert. Des nouvelles plutôt positives pour Franck Haise, bien conscient que l'enjeu est immense samedi soir face à l'ACA.

La compo probable du RC Lens face à l'AC Ajaccio :

Gardien : B. Samba

Défenseurs : J. Gradit, K. Danso, F. Medina

Milieux de terrain : F. Sotoca, S. Abdul Samed, S. Fofana, D. Machado

Attaquant : A. Fulgini, L. Openda, A. Thomasso