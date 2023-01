RC Lens Mercato : Wesley Saïd laisse planer le doute pour son futur

Publié par Jules le 17 janvier 2023 à 15:50

Vainqueur face à l'AJ Auxerre ce week-end, le RC Lens conforte sa place de dauphin du PSG. Mais l'avenir de Wesley Saïd s'écrit en pointillé.

Cette saison, le RC Lens fait clairement partie des favoris pour une place en Coupe d'Europe, malgré son statut d'outsider au début de l'exercice en cours. Ce succès, les Sang et Or le doivent en grande partie à la défense, la meilleure de Ligue 1 avec seulement 13 buts encaissés en championnat. Cependant, tandis que le RCL était l'un des clubs les plus offensifs la saison passée, ils ne possèdent que la 6e meilleure attaque de l'élite, comptant 32 réalisations en 19 rencontres.

Forcément, les défenseurs du RCL commencent donc à attiser la convoitise de grandes écuries européennes, comme c'est le cas de Kevin Danso, qui a la cote sur le marché des transferts. Mais les choses pourraient également bouger sur le front de l'attaque lensoise, avec plusieurs joueurs qui arrivent en fin de contrat dans un an. Parmi eux, on retrouve notamment Wesley Saïd, qui, à défaut d'être un titulaire dans l'effectif de Franck Haise, a tout de même pris part à 15 rencontres et inscrit 5 buts depuis le début de l'exercice 2022-2023.

RC Lens Mercato : Wesley Saïd reste énigmatique sur son avenir au RCL

Wesley Saïd, dont le contrat arrive à son terme en juin 2024, fait partie des joueurs que le RC Lens veut prolonger avant la fin de la saison, pour ne pas le laisser partir libre dans un peu plus d'un an. Sur son compte Instagram, le joueur a mis un message très énigmatique concernant son futur. Il s'agit d'une image montrant la définition du mot "avenir", ce qui fait forcément écho à sa possible prolongation, ou non, avec les Sang et Or.

Sur cette image partagée par l'attaquant lensois de 27 ans, on retrouve la phrase suivante, "faire le bon choix pour son avenir", ce qui laisse penser que Wesley Saïd est toujours en pleine réflexion concernant la suite de sa carrière au RC Lens. Quoi qu'il en soit, les supporters du RCL devraient être bientôt fixés puisque le joueur légende cette image avec la phrase suivante : "Réponse dans un avenir proche."