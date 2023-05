Eric Roy a affiché son envie de rester l'entraîneur du Stade Brestois la saison prochaine, mais n'a toujours pas discuté de son avenir avec les dirigeants.

Stade Brestois : L'avenir d'Eric Roy n'est pas scellé

Dans une interview accordée à Ouest-France, Eric Roy a affiché son envie de rester l'entraîneur du Stade Brestois la saison prochaine, mais regrette le flou autour de son avenir. "Je n'ai pas de problèmes particuliers, mais quand tu t'engages dans un projet, tu as besoin d'avoir une visibilité, avec qui tu vas travailler, comment, avec quels joueurs, qui s'en va, qui reste, qui arrive."

Le Niçois est arrivé cet hiver à Brest, alors que sa dernière expérience en tant qu'entraîneur s'était terminée en 2011. Nommé le 3 janvier dernier alors que les Bretons flirtaient avec la zone de relégation, il a officiellement réussi à obtenir le maintien grâce à la victoire des Brestois face à Clermont (2-1).

Eric Roy : "Je n'ai encore vu personne"

Eric Roy n'a signé qu'un contrat de six mois à son arrivée et sera donc libre dans un mois. L'ancien milieu de terrain souhaite continuer l'aventure mais n'a pas encore rencontré ses dirigeants. "Je n'ai encore vu personne, cela devrait arriver prochainement. Je suis ouvert à tout. Mais il faut qu'il y ait aussi une volonté du club, et ça, je ne le maîtrise pas."

Que ce soit à Brest ou ailleurs, l'ancien joueur de l'OM souhaite continuer à endosser le costume d'entraîneur, après une pause de 12 ans. "J'ai envie de continuer à entraîner, car j’ai ça en moi. Je suis tellement passionné par le foot. Pourquoi pas ici, si les conditions sont réunies et qu’il y a une volonté de leur côté. Tout est ouvert. Je m’adapte partout où je vais, du moment qu’il y a du football, de la passion, de l’engouement et des bonnes vibrations comme ici. Il n’y a pas de raisons que ça ne me donne pas envie", avait-il déclaré au Télégramme il y a quelques semaines.