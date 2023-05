Annoncé sur le départ de l’ASSE et visé par l’Olympique de Marseille, Niels Nkounkou a mis fin à la rumeur sur son avenir, dans Onze Mondial.

Mercato ASSE : Vers un transfert colossal de Niels Nkounkou cet été

Prêté à l’ASSE par Everton en janvier denier, Niels Nkounkou arrive en fin de contrat en juin. Mais le club stéphanois souhaite le conserver vu ses performances avec l’équipe de Laurent Batlles en 2023. Le défenseur latéral, repositionné dans un rôle de piston gauche, a été décisif avec 6 buts et 7 passes décisives en 18 matches disputés sous le maillot des Verts.

L’option d’achat assortie à son contrat est estimée à un peu plus de 2 millions d'euros. D’après Le Progrès, l’AS Saint-Etienne va bel et bien activer cette clause, mais devrait céder Niels Nkounkou, dans la foulée de son transfert définitif d’Everton. Les dirigeants des Verts espèrent une grosse vente, afin de renflouer ses caisses et investir dans le mercato estival.

Niels Nkounkou veut quitter Saint-Etienne pour franchir des paliers

Selon l’argument du quotidien régional, Niels Nkounkou souhaite se relancer dans un club de l’élite afin de franchir des paliers. Le principal concerné a confirmé cette tendance dans une interview parue ce vendredi. « En montrant ce que je montre en Ligue 2, ça me donne envie de me jauger à l’échelon supérieur », a t-il déclaré dans le média, tout en s’interrogeant : « Mais est-ce qu’il y a des clubs intéressés par mon profil ? On ne sait pas. C’est pour ça que je ne me prends pas la tête. »

Niels Nkounkou a ensuite répondu à l’intérêt de l’Olympique de Marseille, son club formateur. « Si Marseille cherche un latéral gauche, c’est bien pour eux (rires). Moi, je veux bien finir à l’ASSE, ensuite, on verra. » Une nouvelle qui ne devrait pas faire plaisir à Laurent Batlles, qui a besoin de joueurs de top niveau pour viser la remontée en Ligue 1 la saison prochaine.