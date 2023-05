Alors qu'une prise de contact du FC Nantes envers Jocelyn Gourvennec était annoncé, le principal concerné a répondu à cet intérêt.

Mercato FC Nantes : Qui pour succéder à Pierre Aristouy ?

Nommé entraîneur numéro 1 du FC Nantes le 9 mai dernier suite au limogeage d'Antoine Kombouaré, Pierre Aristouy a la lourde tâche de sauver le club de la relégation. Pour le moment, c'est plutôt mal embarqué. Les Nantais sont 17es au classement, avec un point de retard sur l'AJ Auxerre, et se déplace à Lille samedi soir pour continuer de croire au maintien.

Si l'arrivée de l'ancien coach des U19 semblait avoir redonner un état d'esprit conquérant au sein du vestiaire nantais, celui-ci ne s'est vu que lors du premier match de Pierre Aristouy, pour le déplacement à Toulouse le 14 mai dernier (0-0). La semaine dernière, à l'occasion de la réception du Montpellier HSC, les Canaris se sont à nouveau effondrés, en s'inclinant 3-0 à la Beaujoire.

Désormais, il reste deux matches à Pierre Aristouy pour réussir à maintenir le club dans l'élite. Concernant son avenir, il est peu probable qu'il poursuive sur le banc du FCN à l'issue de la saison. En effet, avant même que le nouvel entraîneur nantais dirige sa première séance d'entraînement, Waldemar Kita était déjà à la recherche d'un entraîneur expérimenté, sans doute en vue de la saison prochaine. Parmi les potentiels candidats, Jocelyn Gourvennec faisait l'objet de plusieurs rumeurs selon lesquelles il aurait été contacté par le président du FC Nantes.

Jocelyn Gourvennec n'a pas été contacté par le FC Nantes

Interrogé par L'Équipe sur ses ambitions et son avenir, Jocelyn Gourvennec est revenu sur la rumeur FC Nantes, et a affirmé qu'aucune prise de contact n'avait eu lieu avec le club de Waldemar Kita. "J’ai eu des propositions, oui, en cours de saison. En L1, en L2, et un à l'étranger. Nantes ne m'a pas contacté, comme j'ai pu le lire. J'ai envie de reprendre un projet cohérent. Ce n'est pas une question de niveau mais de plaisir, de valeurs, d'objectifs et d'ambition avec un staff, une direction. J'ai les idées claires sur ce que je veux mettre en place, en termes de jeu, de management, en tenant compte des nouvelles générations." Voilà des déclarations qui devraient éteindre de manière définitive les différentes rumeurs à son sujet.