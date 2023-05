À la veille de son déplacement à Strasbourg dans le cadre de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, le PSG a fait le point sur son effectif.

PSG : Fin de saison pour Fabian Ruiz, Marquinhos et Ekitike sur le flanc

À deux journées de la fin du championnat, Christophe Galtier va évoluer avec un groupe encore démuni de certains éléments. En effet, le Paris Saint-Germain a publié un communiqué médical ce vendredi midi pour annoncer le forfait de son milieu de terrain Fabian Ruiz. « Victime d’une lésion à l’adducteur droit contre Auxerre », l’ancien joueur du SSC Naples « restera en soins pendant 10 jours. » L’international espagnol de 27 ans ne rejouera plus avec ses coéquipiers jusqu’à la saison prochaine.

Toujours selon le même point médical, Marquinhos et Hugo Ekitike sont forfaits pour le match de ce samedi sur le terrain du RC Strasbourg. Le défenseur central brésilien, qui vient de prolonger son contrat jusqu’en 2028, est victime d’une blessure à l’adducteur droit, tandis que l’attaquant français de 20 ans souffre d’une gêne à l’ischio jambier. Toutefois, Galtier pourrait récupérer ses deux joueurs pour la dernière journée du championnat contre le Clermont Foot au Parc des Princes le 3 juin prochain. Des coups durs, qui s'ajoutent à la suspension d'Achraf Hakimi et aux absences de Nuno Mendes, Neymar et Presnel Kimpembe pour le PSG.

Le groupe du PSG pour le déplacement à Strasbourg

Pour le match de demain (21H) au stade de la Meinau contre le Racing Club de Strasbourg, Christophe Galtier a convoqué un groupe de 18 joueurs pour le Paris Saint-Germain.

Gardiens : Donnarumma, Letellier, Rico

Défenseurs : Bernat, Bitshiabu, Nhaga, Lamy, Pembélé, Ramos

Milieux : Danilo, Gharbi, Sanches, Soler, Verratti, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants : Mbappé, Messi.