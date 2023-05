Alors que plusieurs rumeurs envoient Yassine Bounou à l’Olympique de Marseille, une nouvelle mise au point est faite sur ce dossier.

Mercato OM : Pablo Longoria n’est pas intéressé par Yassine Bounou

Alors que l’Olympique de Marseille est quasiment assuré de terminer à la 3e place de Ligue 1, les dirigeants phocéens se projettent déjà sur la prochaine saison. Pablo Longoria et son équipe comptent profiter du prochain mercato pour attirer de nouveaux joueurs capables d’apporter un plus au groupe d’Igor Tudor. Pour ce faire, les responsables de l’OM proposent un peu partout. Plusieurs sont déjà explorées en interne.

C’est dans ce contexte que le nom de Yassine Bounou est associé à l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. Le gardien de but marocain traverse actuellement une situation mitigée au FC Séville, où il doit se contenter d’un faible temps de jeu. Relégué au rang de remplaçant, le portier de 32 ans semble enclin à changer de club lors de la prochaine fenêtre de transferts.

L’OM est alors présenté comme l’une des destinations favorites pour l’accueillir. Sauf que ce dernier ne devrait pas rejoindre la cité phocéenne cet été. Contactées par La Provence, des sources proches de l'OM assurent en effet que le club ne porte pas d'intérêt particulier pour Yassine Bounou.

L'Olympique de Marseille a d'autres priorités

L’OM dispose déjà d'options solides pour le poste de gardien de but. Pau Lopez est toujours présent et continue de bénéficier de la confiance de sa direction même si ses buts encaissés suscitent parfois le mécontentement en interne. De plus, les contraintes financières jouent un rôle important dans ce dossier. Les transferts de joueurs, en particulier pour des postes clés tels que celui de gardien de but, peuvent être coûteux.

L'OM doit donc évaluer soigneusement ses ressources financières et prendre des décisions en conséquence. En outre, l'OM se concentre actuellement sur d'autres domaines du terrain qui nécessitent une attention plus urgente. Le club marseillais a déjà identifié d'autres postes, tels que le secteur offensif ou le milieu de terrain, comme étant prioritaires pour renforcer l'équipe.

En somme, malgré les spéculations, l'Olympique de Marseille ne semble pas intéressé par Yassine Bounou en raison de ses contraintes financières et la focalisation sur d'autres postes prioritaires. L'OM continuera probablement à évaluer ses options de recrutement et à se concentrer sur les joueurs qui répondent le mieux à ses besoins actuels et à ses ressources disponibles.