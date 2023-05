Annoncé sur les tablettes de l’OM ces dernières heures, le gardien de but marocain Yassine Bounou a peu de chance de débarquer à Marseille.

OM Mercato : Un nouveau gardien de but espéré à Marseille

Relégué à la 3e place de Ligue 1, l’Olympique de Marseille devra réaliser un sans-faute lors de ses 4 dernières rencontres et espérer une contre-performance du RC Lens (2e) pour espérer accrocher une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Une non-qualification représenterait un gros manque à gagner pour l’OM et cela devrait conduire à de nombreux départs.

Plusieurs joueurs devraient d’ailleurs quitter le navire phocéen cet été. C’est notamment le cas de Ruben Blanco qui devrait retour à Celta Vigo à l’issue de son prêt. Le club galicien compte récupérer son joueur dès cet été. Conscient du futur départ du portier espagnol, l’OM s’active déjà en coulisse pour trouver son digne successeur.

Si Alban Lafont (FC Nantes) est déjà annoncé dans le viseur de l’OM, un autre nom est évoqué. Il est question de Yassine Bounou. Les médias marocains ont en effet fait état d’un intérêt pressant de l’Olympique de Marseille pour le gardien de buteur marocain du FC Séville. Ses prétentions en sélection nationale et en club attirent l’attention de plusieurs clubs européens. Et l’OM ferait partie des éventuels prétendants. Cependant, cette rumeur grandissante a rapidement été démentie.

Yassine Bounou n'est pas une option pour l’Olympique de Marseille

Des sources proches de la direction de l’OM assurent en effet qu'il n'y avait pas de vérité dans ces rumeurs et assurent que le club phocéen n'avait pas l'intention de recruter Yassine Bounou. Jusqu’ici, les dirigeants marseillais n’ont jamais exprimé d'intérêt pour le gardien de but marocain.

Même si Yassine Bounou est considéré comme un footballeur talentueux et expérimenté, il semble peu probable que l'OM soit en mesure de le recruter pour le moment. Le club marseillais est confronté à des difficultés financières et préférait miser sur des pistes plus jeunes pour jouer le rôle de doublure de Pau Lopez la saison.

En conclusion, même si des rumeurs concernant un intérêt de l'OM pour Yassine Bounou ont circulé, ces spéculations ont été démenties en interne. Il paraît donc peu probable que le gardien marocain pose ses valises dans la cité phocéenne dans un avenir proche.