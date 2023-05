Didier Digard a recadré sèchement Dante, à la suite de ses propos tenus après le match nul concédé à Toulouse FC la semaine dernière.

OGC Nice Mercato : Didier Digard estime la sortie de Dante maladroite

Défait à Strasbourg lors de la 35e journée (2-0), l’OGC Nice avait été accroché ensuite par Toulouse FC (0-0), la journée suivante. À l’issue de la rencontre disputée au Stadium, Dante avait été dur dans ses propos contre la Direction du club en zone mixte, dimanche. « Quand le coach Lucien Favre est arrivé : ‘‘Dans deux-trois ans, on va être constamment en Ligue des champions’’. Mais ce n’est pas comme ça. Le championnat français est très difficile. Il faut le respecter […]. Et puis tu vas perdre 10 joueurs et il y a 10 nouveaux joueurs qui arrivent. La meilleure chose, c’est de faire une équipe forte au plus vite pour bien démarrer la saison. Il faut simplement ne pas faire les mêmes erreurs », avait-il glissé.

Ce vendredi, le capitaine du Gym a été recadré par Didier Digard, en conférence de presse d’avant-match. Dans un premier temps, l'entraineur du Gym a estimé que le défenseur central a réagi sous le coup de l’émotion : « C’est compliqué de s’exprimer après les matchs. Il a exprimé sur le coup de la frustration […]. Je pense que si c’était à refaire, il ne le referait pas forcément, c’est quelqu’un qui aime être concentré sur le terrain. A l’avenir, il réfléchira. C’est toujours difficile, la période est un peu délicate »

Le coach des Aiglons a ensuite estimé que le Brésilien de 39 ans s’est trompé en tenant pareils propos, selon lui. « Est-ce que c’était maladroit de dire ça à ce moment-là ? Oui », a répondu Didier Digard. C’est l’enchaînement des choses qui donne de la résonnance à ses mots. Il ne faut pas non plus l’accabler, c’est ce qu’il ressentait sur le moment. »