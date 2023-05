À la tête du RC Lens depuis février 2020, Franck Haise plaît à d'autres clubs plus ambitieux et pourrait donc changer d’air cet été. Mais il n’exclut pas de poursuivre avec les Sang et Or si certaines conditions sont réunies.

Artisan de la grande saison du RC Lens couronnée par le titre de vice-champion de France, Franck Haise sera-t-il sur le banc des Artésiens en Ligue des champions l’année prochaine ? Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027, le technicien de 53 ans fait l’objet de plusieurs sollicitations d’autres formations européennes. À 53 ans, l’ancien arrière gauche pourrait se laisser tenter par une expérience sur un banc plus prestigieux. Pas forcément, si la direction lensoise s’engage à lui fournir certaines garanties.

Mercato RC Lens : Franck Haise : « l’effectif dont je disposerai est un élément »

Alors que les rumeurs annoncent un exode massif au RC Lens lors du prochain mercato estival, Franck Haise a lancé un message fort à ses dirigeants pour la saison à venir. En conférence de presse après le match contre Ajaccio samedi soir (3-0), l’entraîneur lensois a ouvertement assuré que l’effectif dont il disposera sera un élément déterminant dans sa décision de rester ou non cet été.

« On a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine. Je vais me donner quelques jours pour goûter ce beau moment. Il peut y avoir des sollicitations, il y en a déjà. Je n'ai pas dit que cela s'arrêterait, je suis très heureux au club. Évidemment que l’effectif dont je disposerai est un élément important. Je ne peux pas y aller avec 5 joueurs du noyau dur qui partent », a expliqué Haise. La balle est donc dans le camp de Joseph Oughourlian, président du RCL.