Le 28 mai 2023 à 16:01

Au lendemain de son onzième titre de Champion de France remporté après le match nul face au RC Strasbourg, le PSG est frappé par une très mauvaise nouvelle.

PSG : Sergio Rico victime d’un accident de cheval

Grosse inquiétude au Paris Saint-Germain. En effet, la presse espagnole annonce ce dimanche que Sergio Rico a été victime ce matin d'un accident de cheval, alors qu'il s'était rendu à Séville samedi soir pour se rendre en pèlerinage au village de Huelva. Le média espagnol Canal Sur révèle que le gardien du Paris SG souffre d’un traumatisme crânien suite à un accident.

Toujours selon la même source, l’international espagnol de 29 ans ne montait pas l’animal, mais a été frappé quand l’un des chevaux s’est enfui. Le journal AS ajoute que la doublure de Gianluigi Donnarumma a été transportée d’urgence à l’hôpital. Alors que la presse locale évoque une situation « très inquiétante » pour l’ancien portier du FC Séville, le PSG a publié un communiqué sur l’état de santé du protégé de Christophe Galtier.

« Le Paris Saint-Germain a pris connaissance de l’accident de son joueur Sergio Rico ce dimanche et reste en contact permanent avec ses proches. L’ensemble de la communauté Rouge et Bleu leur apporte tout son soutien », a écrit le Champion de France sur son site officiel. Des examens sont en cours pour donner un premier diagnostic, mais son état est qualifié de sérieux. Le quotidien Relevo explique à son tour que le compatriote de Sergio Ramos était allé dans la région de Huelva avec son épouse, lors d’une balade à cheval. Sa monture a percuté un autre animal et sa blessure a provoqué une intervention d’urgence des secours.