Victime d’un accident à cheval, Sergio Rico a été hospitalisé hier à Séville. Ce lundi, l’entourage du gardien du PSG a fait le point sur son état de santé.

En compagnie de sa femme, Sergio Rico s’était rendu à Huelva pour faire du cheval. Mais la presse espagnole a révélé que la monture du portier de 29 ans a été percutée par un autre cheval, entraînant la chute de la doublure de Gianluigi Donnarumma. D’après Marca, l’international espagnol a reçu un coup de patte de l'animal au niveau du cou.

Les secours sont intervenus et ont été contraints de le placer sous respiration assistée avant son évacuation en hélicoptère. Dimanche soir, la Cadena Cope annonçait que Sergio Rico souffrait d'une hémorragie cérébrale et que sa situation était jugée « très grave. » L’entourage de l’ancien gardien de but du FC Séville a produit un communiqué pour expliquer les vraies conditions de cet accident.

L’entourage de Sergio Rico appelle à la prudence sur son état de santé

Au lendemain du grave accident de Sergio Rico, l’agence You First, qui gère ses intérêts, a publié un message sur les réseaux sociaux afin de donner de ses nouvelles et rétablir la vérité sur les circonstances dans lesquelles est intervenu l’accident.

« Après ce qui s’est passé ces dernières heures, la famille de Sergio Rico souhaite communiquer ce qui suit : 1. Sergio Rico a voyagé hier soir de Strasbourg à Málaga et ensuite à El Rocío, avec l’autorisation du club après que le PSG ait remporté le titre de Ligue 1. Après un peu plus d’une heure et demie passée en compagnie de sa famille et de ses amis, il se rendait à la messe pontificale à côté de l’ermitage lorsqu’il a été heurté par une charrette à mules et un cheval emballé.

2. Sergio est entre de bonnes mains, luttant pour se rétablir tout en recevant les meilleurs soins de l’équipe médicale de l’hôpital Virgen del Rocio. Nous devons agir avec prudence, surtout dans les prochaines 48 heures. 3. Nous attendons les résultats de son évolution médicale, que nous espérons favorables, afin de pouvoir vous informer de son rétablissement le plus rapidement possible. 4. Nous sommes reconnaissants pour les témoignages d’affection, les messages et l’intérêt de tous ceux qui s’interrogent de l’état de Sergio. Nous vous remercions de votre soutien », a expliqué le clan Rico.