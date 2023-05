Niels Nkounkou a dévoilé son ambition sur France Bleu Saint-Étienne Loire, à l’approche de la fin de son contrat à l'ASSE, lui qui appartient à Everton.

Mercato ASSE : Nkounkou, « jouer dans un grand championnat est l'ambition de toujours »

Nommé pour le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison en Ligue 2, Niels Nkounkou (auteur de 6 buts et 7 passes décisives en 19 matches) n’a pas été élu. Le trophée a été raflé par Georges Mikautadze du FC Metz, mais le défenseur de l’ASSE figure dans le onze type de la saison 2022-2023, aux côtés de deux coéquipiers stéphanois : Jean-Philippe Krasso et Benjamin Bouchouari.

Lors de la cérémonie de remise des prix de l’UNFP, le joueur prêté par Everton, avec une option d’achat, n’a pas pas échappé à la question sur son avenir. Selon la rumeur du pré-mercato, il devrait être définitivement transféré par l’AS Saint-Etienne, puis vendu dans la foulée. Niels Nkounkou confirme cette tendance en avouant sur la radio qu'il vise un club évoluant dans l'élite.

« Jouer en première division d’un grand championnat, c’est l’ambition de toujours », a-t-il déclaré. On en parlera tranquillement en fin de saison. On va discuter avec mes agents, ma famille pour savoir comment cela va se passer et après, je n’ai pas d’objectifs particulier pour la suite. »

Niels Nkounkou ne ferme pas totalement la porte à Saint-Etienne

Néanmoins, le piston gauche de l’équipe de Laurent Batlles a laissé une petite fenêtre ouverte, en évoquant son désir de stabilité, après trois prêts successifs au Standard de Liège (2021-2022), à Cardiff City (27 août à fin décembre 2022) et à l’ASSE (14 janvier à juin 2023). « J'ai envie de plein de choses pour mon avenir. D’une stabilité pour commencer, parce que j’ai beaucoup bougé. Rester à Saint-Étienne, cela peut être une très bonne solution aussi. Il ne faut pas négliger ce club. On verra après ce que je pourrai avoir en plus », a indiqué Niels Nkounkou (22 ans) dans le même temps. Se fixer à l'ASSE n'est donc pas à exclure !