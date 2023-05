Alors que le Stade Rennais joue son avenir européen à Brest samedi prochain, une bonne nouvelle pourrait tomber concernant la Coupe d'Europe.

Le Stade Rennais pourrait prendre la place de Toulouse en Ligue Europa

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cette expression bien connue de la langue française pourrait bientôt prendre tout son sens en ce qui concerne le Stade Rennais et le Toulouse FC. Qualifié d'office pour la phase de poules de l'Europa League grâce à sa victoire en Coupe de France face à Nantes le 29 avril dernier (5-1), le Téfécé n'est pas encore certain de pouvoir la disputer.

En effet, le club toulousain est détenu par le même fond d'investissement que le Milan AC, et cela pourrait poser un sérieux problème. Comme l'explique l'article 5 du réglement de l'UEFA, deux clubs détenus par le même actionnaire ne peuvent disputer une même compétition européenne. Et même si le pensionnaire de Serie A est officiellemment qualifié pour la Ligue des Champions, il pourrait être reversé en C3 et donc rejoindre potentiellement le Toulouse FC.

Face à cette situation, L'Équipe explique que c'est l'UEFA qui va devoir trancher entre les deux clubs pour savoir qui ira en Coupe d'Europe l'an prochain, et pour le moment la balance penche du côté des Rossoneri. Si cela venait à se confirmer, et que le Toulouse FC n'était pas en mesure d'être européen, cela pourra avantager de façon considérable le Stade Rennais.

Toujours selon le quotidien sportif, le 5e de Ligue 1, en l'occurence le Stade Rennais pour le moment, prendrait la place du Téfécé en Europa League. De ce fait, le 6e du championnat de France, initialement privé de compétition européenne, disputerait la C4.

Le SRFC va jouer gros à Brest

En attendant de savoir de quoi sera fait l'avenir européen du Téfécé, le Stade Rennais doit avant tout assurer l'essentiel samedi prochain. En déplacement au stade Francis Le Blé, les Rouge et Noir doivent absolument s'imposer pour valider leur qualification européenne. Il faudra également scruté le résultat du LOSC afin de déterminer si les Rennais termineront 4es ou 5es de Ligue 1.