Très peu utilisé en fin de saison avec l’OM, Chancel Mbemba serait-il en froid avec Igor Tudor ? Le défenseur s’est exprimé à ce sujet.

OM : Chancel Mbemba, un passage sur le banc qui suscite diverses spéculations

Il est sans contexte l’une des réussites de l’OM cette saison. Arrivé libre l'été dernier après son départ du FC Porto, Chancel Mbemba réalise une aventure remarquable à Marseille. Match après match, il est devenu le nouveau leader de la défense marseillaise en enchaînant de belles prestations.

Grâce à son niveau de performance, le défenseur central vient de remporter le titre le prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain en Ligue 1. Le natif de Kinshasa devance Seko Fofana, tenant du titre, et Terem Moffi, l’attaquant nigérian de l’OGC Nice. Toutefois, la fin de saison de Chancel Mbemba est loin d’être un fleuve tranquille.

Titulaire indiscutable à l’OM, le international congolais a vu son statut remis en cause en cette fin de saison. S’il a retrouvé sa place dans le onze de départ de l’OM contre Brest (1-2), son passage sur le banc lors des journées précédentes a suscité diverses interprétations. Certains assurent que les relations entre Chancel Mbemba et Igor Tudor ne seraient plus au beau fixe. Une fake news vite démentie par le principal concerné.

Chancel Mbemba rétablit la vérité sur ses relations avec Igor Tudor

Interrogé par RFI, Chancel Mbemba a tenu à clarifier sa situation à l’OM. Il a affirmé qu'il entretenait une relation professionnelle respectueuse avec Igor Tudor et qu'il n'y avait aucun problème entre eux. « Mes amis, mes coéquipiers me demandent si j'ai un problème avec le coach, mais il n'y a rien. Il fait ses choix, il faut les accepter. Moi, je suis à 100%, je suis là pour le club. Est-ce que je trouve injuste de ne plus être titulaire ? Je laisse tout entre les mains de Dieu. Je ne force pas les choses », a-t-il indiqué.

Peu importe sa situation, Chancel Mbemba reste concentré sur son travail et assure qu’il respectait les décisions prises par l'entraîneur pour le bien de l'équipe phocéenne. Et si sa relégation sur le banc de touche a surpris de nombreux observateurs et supporters, le joueur a montré une attitude exemplaire en continuant à travailler dur à l'entraînement et à soutenir ses coéquipiers. L’ancien joueur du FC Porto assure qu’il est déterminé à conserver sa place dans l'équipe en prouvant sa valeur sur le terrain. « Si j'ai l'opportunité de jouer, je joue. Sinon, je suis derrière l'équipe et mes coéquipiers. Je n'ai pas évoqué avec le coach, je suis là pour travailler », a-t-il conclu.