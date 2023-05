Meilleur entraineur de Ligue 1 cette saison, Franck Haise est convoité par l'OM. Face aux sollicitations, le RC Lens a clarifié rapidement l’avenir de son coach.

Mercato RC Lens : Convoité, Franck Haise ouvert à un départ !

Franck Haise et le RC Lens sont qualifiés directement pour la phase de poule de la Ligue des champions la saison prochaine, car ils sont assurés de finir à la 2e place de Ligue 1. Les Lensois ont fait une saison extraordinaire couronnée par le titre de meilleur entraineur de la saison attribué à leur coach. Mais aussi par la présence des quatre joueurs dans l’équipe type des Trophées UNFP : Seko Fofana (capitaine), Loïs Openda (buteur du club), Kevin Danso et Brice Samba (meilleur portier de L1). Ces top joueurs sont tous convoités, au même titre que leur entraineur. Franck Haise est sollicité par l’Olympique de Marseille pour remplacer Igor Tudor, et aussi par l’OGC Nice en quête du successeur de Didier Digard. En Premier League, son nom est associé à Brighton. Et il n’est pas insensible à l'intérêt de ces prétendants.

« Je vais réfléchir tranquillement. Je n'ai pas dit que ça s'arrêterait, je dis juste qu'il peut y avoir des sollicitations, il y en a déjà. […]. Je suis dans un club où je suis très heureux, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir et de regarder ce qui peut se passer », a déclaré l’entraineur Racing Club de Lens, en conférence de presse, samedi.

Mercato RC Lens : Pouille, « Franck Haise sera coach et manager général du RCL »

Ce mardi, Arnaud Pouille a fait une mise au point sur la déclaration du coach du RCL. « Il répond qu’il a des sollicitations pour ne pas décevoir les gens autour de lui, je pense. C’est honnête de sa part, et sur l'ensemble de ce qui a été dit, je suis aligné sur le fond », a-t-il expliqué à RMC Sport. Le directeur général du RC Lens a ensuite lâché des indice sur l’avenir de Franck Haise dans le Nord. Selon lui, il n’est pas question de laisser partir ce dernier après son excellent travail à la tête de l'encadrement technique des Sang et Or. « On discute tous les jours avec Franck, on va rediscuter et se voir d'ici à lundi prochain. Franchement, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas alignés. Il n'y a pas de sujet. Il sera coach mais aussi manager général », a annoncé le dirigeant.