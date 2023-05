Désireux de vouloir faire signer Manuel Ugarte dans les prochains jours, le PSG a tranché concernant le transfert de Seko Fofana.

Mercato PSG : En cas de venue de Manuel Ugarte, Seko Fofana ne viendra pas

Depuis plusieurs jours, le PSG est à la lutte avec Chelsea pour s'attacher les services du milieu uruguayen Manuel Ugarte. D'après les dernières informations, le club de la capitale propose le double du salaire proposé par les Blues, ce qui pourrait avoir son importance dans la décision finale du milieu de 22 ans.

Si ce potentiel transfert venait à se réaliser, il pourrait avoir un impact sur sur une autre cible prestigieuse du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. D'après RMC Sport, avec la volonté des dirigeants de dégraisser le milieu de terrain du Paris Saint-Germain l'été prochain, il serait difficile de se positionner sur Seko Fofana. Pour rappel, Luis campos et son board n'ont jamais caché leur intérêt de faire venir Seko Fofana à Paris. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le RC Lens, le milieu ivoirien devrait être convoité après sa nouvelle saison plus que réussie sous le maillot Sang et Or.

Seko Fofana serait enclin à signer au PSG

Natif de la capitale française, Seko Fofana a déjà évoqué par le passé son attachement et ses liens avec le PSG, notamment lors de la conférence de presse d'avant-match entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens, qui s'est tenue le 15 avril dernier (3-1). "Je suis originaire de Paris. Quand j'étais plus jeune, on était supporter du PSG, le club qui représente la ville. C'est un contexte un peu à part. On a la famille, les amis qui viennent nous voir jouer. Le Parc est un stade où je suis allé quand j'étais jeune. C'était un rêve d'enfant."

L'été dernier, Seko Fofana était déjà dans le viseur du Paris Saint-Germain, et les contacts avaient été pris entre les deux parties. Finalement, il a choisi de prolonger avec le RC Lens pour connaître une nouvelle aventure avec le club artésien. Mais cet été, la page pourrait se tourner de manière définitive en ce qui concerne le RCL et son capitaine.