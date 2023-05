Souhaitant renforcer son secteur défensif cet été, la direction de l’OM a supervisé un jeune défenseur évoluant à Amiens, en Ligue 2.

Mercato OM : Pablo Longoria se tourne vers Formose Mendy

Assuré de terminer 3e de Ligue 1 derrière le PSG et le RC Lens, l’Olympique de Marseille peut à présent se concentrer sur son prochain mercato estival. La direction phocéenne, sous l’impulsion de Pablo Longoria, souhaite profiter de cette fenêtre de transferts pour apporter quelques retouches à son effectif.

Si plusieurs joueurs sont susceptibles de s’en aller, les dirigeants marseillais ont prévu d’attirer de nouveaux renforts dans le but de les remplacer. C’est dans cette optique que la direction de l’Olympique de Marseille s’est récemment tournée vers Formose Mendy, un jeune défenseur évoluant à Amiens en Ligue 2. Foot Mercato confirme que les responsables phocéens ont été attirés par les performances solides du jeune défenseur sénégalais avec Amiens.

Avec un bilan de 31 rencontres disputées cette saison, toutes compétitions confondues, Formose Mendy a démontré des qualités prometteuses, notamment sa polyvalence, sa force physique et sa belle lecture du jeu. Le président de l'OM, Pablo Longoria, aurait particulièrement été impressionné par ses aptitudes et aurait envoyé des émissaires pour le superviser lors de la rencontre entre Grenoble et Amiens.

Formose Mendy se dirige vers d'autres prétendants

Si le transfert de Formose Mendy venait à se concrétiser, cela marquerait une étape importante dans le recrutement de jeunes talents et dans la construction de l'équipe pour l'avenir. Mais cet intérêt phocéen ne s'est pas poursuivi. La source précise que la direction marseillaise « ne devrait pas donner suite à la piste menant au défenseur de 22 ans ».

Ce retrait de l’OM devrait faire les affaires d'autres concurrents. Doté d’un talent prometteur avec un grand potentiel de développement, Formose Mendy conserve une belle cote sur le marché des transferts. West Ham, le Stade de Reims et l’AS Monaco serait toujours sur ses traces. De son côté, l’OM poursuit ses efforts sur le marché des transferts pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine.