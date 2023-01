RC Lens Mercato : Un gros concurrent s'immisce dans le dossier Mendy

Publié par Jules le 11 janvier 2023 à 22:17

Le RC Lens veut recruter Formose Mendy durant le mercato hivernal. Cependant, la concurrence pourrait être rude pour le RCL.

Dauphin du PSG en Ligue 1, le RC Lens réalise une première partie de saison de haute voltige, et ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, le RCL va chercher à se renforcer dans les prochaines semaines, afin de maintenir un bon niveau de performance en Ligue 1. Pour ce faire, Franck Haise cible plusieurs joueurs, à différentes postes. Tandis que le RCL aurait quasiment bouclé la venue d'Adrien Thomasson cet hiver, les Sang et Or avancent également dans le dossier menant à Formose Mendy.

Après un début de saison plombé par les blessures, notamment celle de Jonathan Gradit en défense, le RC Lens veut assurer pour la deuxième partie de saison, et devrait enregistrer un renfort défensif supplémentaire, en plus de Julien Le Cardinal, arrivé il y a quelques mois. Ainsi, le Racing s'intéresse de très près à Formose Mendy, et aurait bien avancé sur ce dossier. Néanmoins, rien n'est fait pour le RCL, étant donné qu'un club de Premier League se renseigne également auprès d'Amiens pour le défenseur.

RC Lens Mercato : West Ham s'intéresse aussi à Formose Mendy

Comme le révèle The Athletic ce mercredi, West Ham veut concurrencer le RC Lens dans le dossier menant à Formose Mendy. Très en vue en Ligue 2 avec Amiens depuis le début de saison, le défenseur central a attiré l'oeil des Hammers, qui souhaiteraient formuler une offre auprès du club picard. Les discussions auraient déjà débuté entre l'international sénégalais et le club londonien pour une arrivée cet hiver.

Le RC Lens va donc devoir se montrer convaincant pour éviter que Formose Mendy ne se dirige vers la Premier League durant le mois de janvier. Pour ce faire, le RCL va devoir mettre les bouchées doubles afin de trouver rapidement un accord avec Amiens, puis avec le défenseur central qui a participé à la dernière Coupe du monde au Qatar.