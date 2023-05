Faisant le bilan de la saison de l’ASSE, le capitaine Anthony Briançon est passé aux aveux sur le début de saison raté par les Verts.

ASSE : Briançon, « j'ai un peu tout mélangé en début de saison »

L’ASSE reste en Ligue 2, contrairement à l’objectif que le club s’était fixé avant le coup d’envoi de la saison. La faute au début de saison catastrophique des Verts. Présent en conférence de presse avant le dernier match de l’AS Saint-Etienne contre Valenciennes, Anthony Briançon a reconnu que lui et ses coéquipiers ont raté leur entame de championnat.

Sur le plan individuel, il a assumé sa part de responsabilité. « En début de saison, j'ai un peu tout mélangé », a-t-il avoué. Avec mon tempérament, je voulais montrer certaines choses. Mais j'ai eu trop d'agressivité car j'avais trop envie de jouer. Je le regrette. » Le défenseur débarqué de Nîmes à l’été 2022 a manqué plusieurs matches en raison de blessures à répétition (à la cuisse, au tibia ou encore qui mollet).

Avant la réception de Valenciennes, il compte seulement 23 apparitions en 37 journées de Ligue 2. Sur le plan collectif, le capitaine de l’ASSE a noté des manquements en début d’exercice, mais surtout des regrets. « La saison a été éprouvant. C’est un regret d'avoir mal démarré les six premiers mois. Nous avons échoué sur notre début de saison. C’est un soulagement de ne plus jouer le maintien, mais on peut avoir des regrets », a-t-il confié.

ASSE : Anthony Briançon optimiste pour la saison prochaine

En conclusion, Anthony Briançon s’est montré optimiste pour la saison prochaine et surtout pour la remontée en Ligue 1. « Ces derniers temps (en 2023, ndlr), on n'a rien à envier à ceux qui jouent la montée. On est la meilleure attaque […]. J’ai envie d'être confiant pour le futur. On a tout pour bien travailler. » Rappelons que l'ASSE a débuté la saison avec 3 points en moins et était relégable en National après 18 journées de championnat. Mais l'équipe de Laurent Batlles, renforcée en janvier 2023, a remonté la pente jusqu'à la 10e place, avec 50 points, avant la dernière journée.