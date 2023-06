Non conservé par le Real Madrid, Marco Asensio serait tout proche du PSG avec José Mourinho comme coach. Le technicien de l’AS Rome a évoqué son avenir.

Mercato PSG : Marco Asensio annonce José Mourinho au Paris SG

Faute d’accord avec Florentino Pérez pour prolonger son contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio va quitter librement la Liga dans les jours à venir. En fin de contrat, le milieu offensif de 27 ans était annoncé en partance pour la Premier, où Aston Villa et Arsenal seraient très intéressés par ses services. Mais selon la célèbre émission El Chiringuito, l’international espagnol serait désormais proche d’une signature en faveur du Paris Saint-Germain en révélant même à ses proches qu’il devrait être entraîné en Ligue 1 par José Mourinho.

« Marco Asensio est courtisé en Angleterre, mais il va s’engager au PSG, a révélé le journaliste espagnol. Il a déjà dit à son entourage proche qu’il serait très probablement entraîné par José Mourinho », a confié le journaliste Marçal Llorente. Après la finale de Ligue Europa perdue contre le FC Séville, mercredi soir, le coach de la Roma, a fait une annonce forte sur son avenir.

Mercato PSG : José Mourinho veut rester à la Roma, mais…

Sous contrat jusqu’en juin 2024, José Mourinho, fortement pressenti au Paris Saint-Germain pour succéder à Christophe Galtier, a assuré mercredi soir qu’il souhaite rester à l’AS Rome, mais avec des conditions lui permettant de disputer la Ligue des champions.

« Je veux rester, mais mes joueurs méritent plus, je mérite plus. Je ne veux pas me battre plus pour ça. J’en ai marre d’être entraîneur, communicant, le porte-parole du club », a déclaré José Mourinho en conférence de presse, ajoutant vouloir « rester, mais dans de meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. »

Alors que son nom est cité comme le prochain entraîneur du PSG, le Special One assure n’avoir aucun contact avec un autre club. « Mon avenir ? Je suis sérieux, j’ai dit il y a quelques mois que si j’avais des contacts avec n’importe quel autre club je le dirais aux propriétaires, je ne ferais rien en cachette », a précisé l’ancien manager de Chelsea au micro de Sky Sport.