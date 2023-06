Après avoir contesté la sanction de la commission de discipline, le FC Nantes a reçu le verdict concernant La Tribune Loire face à Angers.

FC Nantes : La tribune Loire sera bel et bien fermée face à Angers

Il n'y aura pas de miracle pour le FC Nantes. Malgré avoir contesté la sanction de la LFP, qui prononçait la fermeture de la tribune Loire, dans le but de pouvoir compter sur un stade plein, les Canaris devront se passer de leurs supporters les plus chauds pour essayer d'aller chercher le maintien face à Angers samedi soir. En effet, le Comité national olympique et sportif français a tout simplement décidé de ne pas lever la sanction.

Toutefois, la Beaujoire sera tout de même à guichets fermés pour ce rendez-vous plus qu'important, prêt à aider les joueurs de Pierre Aristouy à aller chercher les trois points, tout en espérant un faux pas de l'AJ Auxerre sur sa pelouse face à Lens. Tout autre résultat qu'une victoire enverra les Jaune et Vert en Ligue 2, chose qui n'est plus arrivée depuis 2009.

Le match à Lille, un motif d'espoir pour le FCN

Battu à Lille la semaine dernière, le FC Nantes était tout proche de faire une superbe opération en vue du maintien. Dans un match plus qu'abouti, les Canaris sont parvenus à ouvrir le score, et a conserver cet avantage jusqu'à la pause. Malheureusement, en début de seconde période, le FCN a concédé l'égalisation, avant de craquer sur penalty en fin de match.

Un scénario cruel, qui témoigne du manque de réussite subit par le club cette saison. Pour autant, Pierre Aristouy avait tenu à garder espoir après la rencontre face au LOSC. "Maintenant, il reste un match, on ne maîtrise pas tout. J'ai rappelé aux joueurs que l'on pouvait envisager un scénario, qui est probable. Cette saison, c'est largement envisageable qu'Auxerre ne batte pas Lens le week-end prochain et que nous, on batte Angers. Le FC Nantes sait ce qu'il lui reste à faire samedi soir.