Les rumeurs d'un intérêt l'Olympique de Marseille pour Ludovic Blas semblent se concrétiser. Le président de l'OM, Pablo Longoria, aurait lancé les hostilités en faisant parvenir une première offre au FC Nantes pour le milieu de terrain français. Selon les informations du Quotidien du Sport, cette offre s'élèverait à 15 millions d'euros.

Ludovic Blas, le FC Nantes en passe de faire céder l’OM

Depuis plusieurs mois, les médias évoquent un possible transfert de Ludovic Blas du FC Nantes vers l'Olympique de Marseille. Avec la situation actuelle des Jaune et Vert, le joueur devrait logiquement partir relever de nouveaux défis sous les couleurs d’un autre maillot. Outre le club phocéen, la presse parle également de l’intérêt de l’OGC Nice pour ses services. Il faut dire que les performances mitigées de l'équipe nantaise ces derniers mois et le besoin de renouveau pourrait pousser Blas à changer d'air.

Cependant, le président nantais, Waldemar Kita, n'est pas prêt à laisser partir Ludovic Blas à n'importe quel prix. Il aurait rejeté l'offre de 15 millions d'euros de l'OM puisqu’il réclamerait au moins 17 millions d'euros pour céder son joueur cet été. Pablo Longoria ne devrait pas tarder à faire une offre supérieure pour satisfaire les exigences du FC Nantes.

Cette première offre de l'OM pour Blas marque surtout le début des négociations entre les deux clubs. Le président marseillais Pablo Longoria est connu pour sa détermination et sa stratégie agressive sur le marché des transferts. Il est donc probable que Longoria revienne à la charge avec une offre plus élevée pour convaincre le FCN de lâcher son milieu de terrain de 25 ans, auteur de 45 buts en 158 matches toutes compétitions confondues.

Ludovic Blas est considéré comme l'un des jeunes espoirs du football français. Formé à EA Guingamp, il a rejoint le FC Nantes en 2019. Depuis, il s'est imposé comme un élément clé de l'équipe, avec sa vision du jeu, sa technique et sa capacité à marquer des buts. Son profil polyvalent en fait un joueur attractif pour de nombreux clubs, dont l'OM qui cherche à renforcer son effectif pour la saison à venir.

Dans tous les cas, l'avenir de Ludovic Blas semble s'écrire en dehors des rangs nantais. Reste à savoir si l'Olympique de Marseille sera en mesure de s'aligner sur les exigences financières du FC Nantes. Les prochaines semaines seront donc cruciales pour le mercato estival de l'OM et pour l'avenir du joueur qui suscite l'intérêt de plusieurs clubs en France et à l'étranger.