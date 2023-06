Déjà confronté à un nombre incalculable de blessure cette saison, Bruno Genesio a confirmé l'absence d'un taulier du SRFC à Brest.

Stade Rennais : Steve Mandanda ne sera pas du voyage à Brest

C'est une nouvelle peu surprenante qui a été confirmé ce jeudi après-midi. Touché au mollet lors de la victoire du SRFC face à Monaco samedi dernier, Steve Mandanda ne sera pas opérationnel ce week-end pour le déplacement de son équipe à Brest d'après les dires de Bruno Genesio en conférence de presse. "En plus des absents de la semaine dernière, nous avons Steve Mandanda qui est forfait à la suite de sa blessure au mollet survenue lors du match contre Monaco.

En l'absence de l'ancien gardien marseillais, c'est le jeune Dogan Alemdar qui va avoir la lourde responsabilité de garder la cage rennaise sur la pelouse du stade Francis Le Blé. Cette saison, le portier turc n'a disputé que 8 matchs toutes compétitions confondues avec le Stade Rennais.

Genesio s'attend à un match délicat à Brest

Après avoir fait un point sur son effectif, Bruno Genesio a évoqué le périlleux déplacement qui attend ses joueurs à Brest. S'il a conscience que ce match est une véritable finale, il sait aussi que la tâche sera très délicate face aux Brestois.

"On s’attend à un match difficile car c’est une équipe performante à domicile depuis plusieurs semaines, quasiment deux mois. Ils ont fait une 2e partie de saison assez remarquable depuis l’arrivée d’Eric Roy à leur tête. C’est un derby, il y aura un stade comble. On sait ce qui nous attend, mais on sait ce qui nous attend si on prend le match comme on l’a pris contre Monaco."

En constante difficulté cette saison à l'extérieur, le SRFC aura fort à faire pour ramener les trois points du Finistère, et surtout valider son ticket pour une Coupe d'Europe la saison prochaine.