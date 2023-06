Laurent Batlles a convoqué 18 joueurs pour ASSE-Valenciennes FC, vendredi (20h45). Un petit nouveau est dans le groupe. Voici la compo probable.

ASSE-VAFC : Lamine Fomba absent, Cheikh Fall dans le groupe pour sa première

Pour le dernier match de l' ASSE cette saison en Ligue 2, Laurent Batlles a reconduit le groupe qui a affronter le Stade Malherbe à Caen la semaine dernière, Mais à un joueur près. Lamine Fomba (25 ans) n’est pas dans le groupe stéphanois. Touché au genou à l’entrainement de mercredi, puis absent jeudi, il est finalement forfait lors de cette 38e journée de championnat. Le milieu joueur recruté à Nîmes l’été dernier est remplacé dans l’équipe de l’AS Saint-Etienne par Cheikh Fall (19 ans). Le jeune milieu de terrain de la réserve fait ainsi sa première apparition dans le groupe professionnel en Ligue 2. Annoncé par l’entraineur des Verts en conférence de presse, Louis Mouton (21 ans) ne fera pas son retour cette saison. Il n’est pas retenu par Laurent Batlles.

Batlles devrait aligner la même équuipe de Caen contre Valenciennes

A la suite du début de match satisfaisant contre le SM Caen, il est fort probable que Laurent Batlles aligne la même équipe qui avait mené les normands (0-2) après 23 minutes de jeu au stade Michel-d’Ornano. L’ ASSE s’était ensuite fait rejoindre en fin de match (2-2, 85e). Mais cela avait été possible à cause des changements opérés par le coach stéphanois pour contenter des joueurs en manque de temps de jeu, dont Kader Bamba, Thomas Monconduit et Mickaël Nadé. Ils avaient remplacé respectivement le double buteur Ibrahima Wadji, Dylan Chambost et Léo Pétrot. Monconduit devrait être titulaire en l’absence de Lamine Fomba.

La compo probable de l’ ASSE contre Valenciennes FC :

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : N. Nkounkou, A. Briançon, L. Pétrot, S. Sow

Milieux : M. Cafaro, D. Chambost, T. Monconduit, A. Moueffek

Attaquants : J-P. Krasso, I. Wadji

Remplaçants : E. Green, D. Appiah, M. Nadé, Cheikh Fall, B. Bouchouari, V. Lobry, K. Bamba