À deux jours du déplacement à Brest, Igor Tudor a officialisé sa démission de l’OM. Cette décision inquiète Alexis Sanchez concernant son avenir.

Mercato OM : Alexis Sanchez se rapproche de la sortie

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez s'est rapidement imposé comme l'un des joueurs clés de l'Olympique de Marseille. Ses performances sur le terrain ont été à la hauteur des attentes, avec des buts décisifs et une influence notable dans le jeu de l'équipe. Il comptabilise 18 buts en 43 rencontres, toutes compétitions confondues. Un bilan honorable pour un joueur, dont l’âge est avancé (34 ans).

Toutefois, l’aventure d’Alexis Sanchez sur la Canebière touche à sa fin. Malgré la volonté de l'OM de prolonger son contrat expiant le 30 juin prochain, l’attaquant chilien préfère patienter. Il souhaite en effet obtenir des garanties concernant le nouveau projet sportif et l'ambition du club, ce qui inclut le choix du nouvel entraîneur.

Alexis Sanchez veut connaître l'identité du futur entraîneur avant de trancher

Il faut dire que la récente démission d'Igor Tudor a créé une certaine incertitude quant à la direction que prendra l'OM la saison prochaine. Conscient de l'importance d'un bon encadrement pour son développement en tant que joueur, Alexis Sanchez souhaite donc connaître l'identité du futur entraîneur et avoir des discussions avec lui avant de prendre une décision. C'est du moins la révélation faite par L'Équipe dans son article du jour.

Pour le moment, les négociations entre l’ancien attaquant du FC Barcelone et la direction de l’OM sont en cours. Les deux parties espèrent parvenir à un accord satisfaisant le plus rapidement possible. Le président marseillais Pablo Longoria est déterminé à garder son meilleur atout offensif, compte tenu de son impact sur l'équipe et de son potentiel pour les saisons à venir.

Il reste à voir comment évalueront les choses dans les semaines à venir, notamment en ce qui concerne le choix du nouvel entraîneur de l'OM. Une fois cette incertitude dissipée, Alexis Sanchez pourra prendre une décision définitive quant à son avenir et à la prolongation de son contrat avec le club. En attendant, d’autres prétendants restent à l’affût pour arracher sa signature à zéro euro.