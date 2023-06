Après avoir annoncé sa démission de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor tient déjà un nouveau point de chute pour la suite de sa carrière.

Mercato OM : La Juventus ne lâche pas l’affaire pour Igor Tudor

C’est une décision qui secoue encore la cité phocéenne. Nommé l’été dernier en remplacement de Jorge Sampaoli à la tête de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor a pris une décision surprenante ce jeudi soir. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec l’OM, le technicien croate a décidé de quitter ses fonctions pour des raisons personnelles. Sa d'émission est survenue après une saison tumultueuse, marquée par des hauts et des bas.

Sous ses commandes, l’équipe phocéenne n'a pas réussi à atteindre les objectifs fixés, dont une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Ces déceptions sportives ont sans doute influencé son choix. Son dernier match en tant qu'entraîneur de l'OM se jouera ce samedi à Ajaccio, lors de 38e journée de Ligue 1.

Cette rencontre sera peut-être l’occasion pour les joueurs et les supporters de lui rendre hommage et de lui souhaiter bonne chance pour ses futurs projets. Et sur ce point, Igor Tudor a déjà une idée précise sur sa future destination. Le Croate a attiré l'attention de la Juventus, son ancien club.

Début des négociations entre Igor Tudor et la Juventus

Il faut dire que la Vieille Dame cherche à se réinventer après une saison mitigée et considère Igor Tudor comme un candidat intéressant pour diriger l'équipe. La Corriere Della Sera assure en effet que la Juventus a fait de lui sa cible prioritaire pour succéder à Massimiliano Allegri. Le média transalpin va plus loin, assurant que les négociations entre les deux parties ont déjà débuté depuis plusieurs jours.

Les dirigeants italiens sont déterminés à le recruter après son départ de l’OM, mais cette opération s’annonce très compliquée. Et pour cause, Igor Tudor aurait exprimé le désir de prendre une pause d'un an. Il est possible qu'il souhaite se reposer, se ressourcer et se consacrer à d'autres projets avant de reprendre du service.

D’autres pistes sont explorées…

Cette décision peut surprendre, car les opportunités d'entraîner un club aussi prestigieux que la Juventus sont rares. Cependant, Igor Tudor semble déterminé à prendre du recul pour le moment. « J'ai pris la décision de partir pour des raisons professionnelles. Je n'ai pas d'accord avec un autre club », avait-il assuré en conférence de presse.

Face à cette situation, la Juventus devra explorer d'autres options pour trouver un entraîneur qui correspond le mieux à ses ambitions. Les noms de Thiago Motta (Bologne FC), Sergio Conceiçao (Porto FC) et Vincenzo Italiano (Fiorentina) sont évoqués. Le processus de sélection prendra probablement du temps, car le club cherche quelqu'un capable de mener l'équipe vers de nouveaux succès.

En attendant, il reste à voir si Igor Tudor tiendra effectivement sa décision de prendre une pause d'un an, ou s'il sera tenté par une offre intéressante de la Juventus ou d'un autre club. Les retours de situation dans le monde du football ne sont pas rares, et il est toujours possible que l'entraîneur démissionnaire de l'OM reprenne du service plus tôt que prévu.